Акции Tesla стратегически остаются лучше аналогов - Freedom Finance Global

Акции Tesla продолжают выглядеть стратегически лучше аналогов, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Результаты эмитента за IV квартал 2023 года оказались негативными. Рост выручки упал до околонулевых значений, а динамику продаж нового электропикапа Cybertruck пока также нельзя назвать впечатляющей. Прогноз увеличения поставок Tesla на 2024 год выглядит слабым. Мы сохраняем нашу рекомендацию для акций компании на уровне "держать" при целевой цене $217 за штуку, - указывает эксперт в комментарии. - Бумаги продолжают выглядеть стратегически лучше аналогов. Лидирующая доля компании на рынке США позволяет проводить активную политику по снижению цен, стимулируя спрос, но растущие ставки по автокредитам и падающая маржинальность на фоне более низких цен могут привести к значительному снижению темпов роста прибыли в ближайшие двенадцать месяцев".

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