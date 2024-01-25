"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг Henderson

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг производителя мужской одежды и аксессуаров Henderson с прогнозной стоимостью на уровне 810 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Александра Самуйлова.

"Henderson представил сильные операционные результаты по итогам 2023 года. Компания заработала около 16,8 млрд рублей выручки за 2023 год, ускорив темпы роста до 35% по сравнению с 30% в 2022 году. Сопоставимые продажи выросли на 27,3%, что свидетельствует об эффективной работе компании по росту и удержанию лояльной клиентской базы. По предварительным оценкам менеджмента, EBITDA составила около 6,4 млрд рублей, что обеспечивает маржинальность в 38%, на сопоставимом уровне с результатами 2022 года. Долговая нагрузка остается низкой. Соотношение Чистый долг/EBITDA - 1,2x при максимально возможном значении в 3,0х для выплаты дивидендов, - указывает эксперт. - Мы ожидаем, что по итогам 2023 года компания сможет выплатить обещанные дивиденды в размере не менее 25 рублей за бумагу. Такой размер выплаты обеспечивает неплохую для растущего бизнеса доходность к текущей цене в 4%".

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