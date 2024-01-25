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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Abbott до $125
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25 января 2024 года 14:50
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Abbott до $125
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Abbott Laboratories до $125 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Abbott Laboratories отчиталась за IV квартал 2023 года на уровне ожиданий инвесторов, - отмечает эксперт. - Скорректированная прибыль на одну акцию составила $1,19, что совпало с консенсусом. Все сегменты, кроме диагностического, демонстрируют уверенный рост выручки. Реинвестирование ковидных доходов в развитие пайплайна дает свои плоды в виде выпуска на рынок новых продуктов. Гайденс на 2024 год оптимистичный, принимая во внимание ожидаемый положительный эффект от новых продуктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ABBOTT-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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