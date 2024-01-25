Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Abbott до $125

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Abbott Laboratories до $125 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Abbott Laboratories отчиталась за IV квартал 2023 года на уровне ожиданий инвесторов, - отмечает эксперт. - Скорректированная прибыль на одну акцию составила $1,19, что совпало с консенсусом. Все сегменты, кроме диагностического, демонстрируют уверенный рост выручки. Реинвестирование ковидных доходов в развитие пайплайна дает свои плоды в виде выпуска на рынок новых продуктов. Гайденс на 2024 год оптимистичный, принимая во внимание ожидаемый положительный эффект от новых продуктов".

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