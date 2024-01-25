"Финам" понизил рейтинг акций Salesforce до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Salesforce Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне

$283,6 за штуку с потенциалом роста 2%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"После существенного роста в последние месяцы акции достигли справедливой стоимости без сильного улучшения прогнозов по будущим финансовым показателям компании. Поэтому мы считаем, что в данный момент акции оценены справедливо, для дальнейших действий нужно ждать отчетов компании и улучшения прогнозов", - пишет аналитик Никита Степанов.

Учитывая замедление темпов роста ВВП США, рост безработицы, жесткую ДКП, сильный рост запасов в экономике, геополитическую напряженность и сигналы многих экономических индикаторов, эксперт делает вывод о присутствии риска охлаждения экономики в 2024 году, что повлияет на расходы бизнесов на продукты Salesforce, а они, в свою очередь, на финпоказатели компании и котировки акций. Помимо этого, рисками для Salesforce, на взгляд Степанова, являются высокие процентные ставки на протяжении долгого периода и высокая волатильность акций американских технологических компаний.

Salesforce - американская технологическая компания, глобальный лидер в отрасли ПО для CRM.

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