Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 87,5-89,5 руб./$1 на следующей неделе - РСХБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 87,5-89,5 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Россельхозбанка (РСХБ).

"Информация о том, что обязательные нормативы продажи валютной выручки могут быть продлены до конца года не сильно повлияла на динамику валютной пары, тем более что при необходимости они могут быть смягчены или отменены, - пишут эксперты. - Уже почти два дня пара USD/RUB консолидируется в узком диапазоне 88,13-88,75 руб./$1. В паре рубль/юань торги проходят значительно активнее. Здесь укрепление рубля тоже приостановилось на отметке в районе 12,15 руб. за юань и со вторника рубль потерял более, чем 1% к юаню. Средние объемы торгов за последние пять торговых сессий устойчиво превышают объемы торгов в паре USD/RUB почти в два раза".

Укрепление юаня совпало с уверенным укреплением китайской валюты по отношению к доллару после сообщения о том, что правительство Китая рассматривает возможность выделения колоссальной суммы в эквиваленте $278 млрд на поддержку акций китайских компаний, отмечается далее в комментарии.

"Определенную роль в укреплении сыграло и сохранение ставок по однолетним и пятилетним кредитам со стороны Народного Банка Китая. Тем не менее, мы расцениваем вышеперечисленные причины ослабления рубля пока как временные. В предстоящую неделю ожидается "кульминация" налогового периода, в течение которого продажи экспортеров будут увеличиваться, что создаст дополнительное предложение валюты. Краткосрочный прогноз на предстоящую неделю по паре USD/RUB составляет 87,5-89,5 руб./$1, по паре CNY/RUB - 12,13-12,43 руб. за юань".

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