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25 января 2024 года 11:46

Рынок акций РФ после позитивного открытия возобновил снижение, индекс МосБиржи просел ниже 3150п

Москва. 25 января. Рынок акций РФ после позитивного открытия в четверг возобновил снижение, несмотря на улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $80,5 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов во главе с бумагами "Газпром нефти".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3149,43 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1120,3 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 88,57 рубля (-0,04 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%) "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,8%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", при условии закрепления индекса МосБиржи выше отметки 3200 пунктов высока вероятность продолжения роста к границе широкого боковика 3300 пунктов. Однако для такого движения нужны мощные внешние катализаторы или основательный позитив в "тяжеловесных" акциях. А если индекс МосБиржи уйдет ниже промежуточной поддержки 3150 пунктов, нисходящая коррекция может получить продолжение. На американском рынке продолжается сезон отчетности, однако самым важным событием месяца станет заседание ФРС США, которое пройдет на следующей неделе.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ниже уровня 3150 пунктов расположено много "стопов" на закрытие спекулятивных длинных позиций, срабатывание которых может ускорить падение. "Быкам" может помочь подросшая нефть Brent, которая торгуется дороже $80 за баррель. Ближайшим сопротивлением выступает район $83 за баррель.

Если прогнозы относительно роста нефти оправдаются, то имеет смысл рисковать и спекулятивно покупать нефтянку. Наиболее сильно технически среди бумаг этого сектора выглядит "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Роснефть", полагает эксперт.

Срок восстановления пострадавших мощностей "НОВАТЭКа" в Усть-Луге может составить до двух месяцев, пишут СМИ. При этом компания возобновила отгрузку продукции с этого терминала, но не в предыдущих объемах. Акции "НОВАТЭКа" привлекали инвесторов из-за развивающегося бизнеса и сильной корпоративной культуры, но сейчас их не стоит рекомендовать к покупке, считает Антонов.

С середины октября прошлого года бумаги "НОВАТЭКа" торгуются в нисходящем тренде, попытки сломать который пока не увенчались успехом. К тому же мировые цены на газ сейчас очень низкие. Не исключено, что снижение акций продолжится вплоть до сильной поддержки 1330 руб. (-8% от текущих цен), полагает эксперт.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в четверг снижение индекса МосБиржи может ускориться. Ключевым уровнем на данный момент выступает отметка 3150 пунктов - если индекс опустится ниже этой отметки, могут усилиться продажи, что приведет к дальнейшему откату всего рынка. Поддержкой может выступить дорожающая нефть - котировки Brent вновь выше $80 за баррель. В целом техническая картина пока не меняется, индекс продолжает двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в четверг утром настроения на мировых рынках позитивные, а индекс МосБиржи продолжит колебаться в диапазоне 3140-3200 пунктов.

Котировки нефти Brent превысили "круглую" отметку $80 за баррель на фоне стремительного сокращения перевозок через Суэцкий канал и более значительного, чем ожидалось, недельного снижения коммерческих запасов нефти в США.

"НОВАТЭК" возобновил погрузку нефтепродуктов на терминале в порту "Усть-Луга". Тем не менее поступают сообщения, что компания экспортирует произведенное до возгорания топливо, а технический процесс на терминале все еще остановлен. Компания не комментирует ситуацию и продолжает проводить оценку ущерба, отмечают эксперты.

Освободившаяся ранее от курсовой экспортной пошлины угольная отрасль может снова оказаться под давлением со стороны регуляторов: Минфин РФ рассматривает возможность увеличения НДПИ на уголь. Рост налоговой нагрузки в сочетании с замедлением экспорта из России может негативно отразиться на доходах "Мечела" и "Распадской" (MOEX: RASP), считают эксперты "Цифра брокер".

В США в среду индексы акций изменились на 0,1-0,4%, при этом снизился Dow Jones (-0,3%), а индекс S&P 500 (+0,1%) обновил исторический максимум по итогам четвертой сессии подряд.

Подъему рынка в начале дня способствовала сильная отчетность Netflix. Однако настроения инвесторов несколько ухудшились во второй половине торгов, поскольку ряд аналитиков высказали опасения, что хорошие статданные окажут давление на Федеральную резервную систему в вопросе о времени и темпах сокращения базовой ставки, пишет MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе достиг самой высокой отметки за 15 месяцев. Индикатор поднялся до 50,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта в прошлом месяце, согласно предварительным данным S&P Global. Аналитики не ожидали изменения, сообщает Trading Economics.

PMI в сфере услуг в этом месяце увеличился до 52,9 пункта (максимум за семь месяцев) с 51,4 пункта в декабре, сводный показатель - до 52,3 пункта с 50,9 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов говорит об улучшении ситуации в отрасли.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,01-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2023 года вырос на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,2% в годовом выражении, согласно предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5% и 2,1% соответственно, отмечает Trading Economics.

НБК (ЦБ Китая) с 5 февраля снизит норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта, заявил накануне глава регулятора Пань Гуншэн. В минувшем году китайский ЦБ дважды снижал RRR. Для крупных банков норма составляет 10,5%.

Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок долгосрочную ликвидность в размере около 1 трлн юаней ($140,85 млрд), полагает руководитель ЦБ.

Кроме того, с учетом курса денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы США, от которой рынки ожидают скорого снижения процентных ставок, у НБК должно появиться больше пространства для маневра в отношении собственной ДКП, приводит газета Financial Times слова Пань Гуншэна.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают подъем, начавшийся днем ранее на данных о резком падении нефтяных резервов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $80,54 за баррель (+0,6% и +0,6% накануне), мартовская цена WTI - $75,64 за баррель (+0,8% и +1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей - падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Показатель падает не менее чем на 2 млн баррелей вторую неделю подряд.

Добыча нефти в Штатах упала на 1 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, до 12,3 млн б/с, из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин. Неделей ранее объем добычи достигал исторического максимума.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-5,3%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-5,3%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-4,9% и -5% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,4%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-4,3%).

Выросли бумаги ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+9,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+8,4%), "ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+7,5% и +7,4% "префы"), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,46 млрд рублей (из них 2,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 951,87 млн рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 672,84 млн рублей на префы "Транснефти" (MOEX: TRNF)).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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