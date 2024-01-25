Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, достигла пика - "Солид Брокер"

Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, достигла пика, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Инфляционные ожидания населения в январе заметно снизились, хотя опросы компаний указывают на увеличение проинфляционных рисков, привел в среду данные опросов Банк России, - отмечают эксперты. - На год вперед они снизились с декабрьских 14,2% до 12,7% в годовом выражении. При этом из данных за 22 дня января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 января замедлилась до 7,37% с 7,44% на 15 января и 7,42% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики".

Аналитики подчеркивают, что ключевые показатели инфляции постепенно стабилизировались и уже указывают на ослабление инфляционного давления. При этом ожидания населения, а это тоже один из основных индикаторов, которым руководствуется ЦБ, также снизились.

"Пока всё же рано говорить о том, что ЦБ будет снижать ставку уже на февральском заседании, но вот уже в конце апреля мы можем рассчитывать на её снижение, - считают в "Солид Брокер". - Текущая реальная ставка (ставка за вычетом ожидаемой инфляции) всё ещё положительная (3,3%), что указывает на жесткие условия ДКП. С учетом лагов механизмов ДКП влияние такой политики будет проявляться ещё довольно долго, поэтому если не будет форс-мажоров, например, резкого ослабления рубля из-за падения цен на нефть, то ЦБ начнет всё больше смотреть в сторону снижения ключевой ставки. В свою очередь это будет мощным стимулом для роста как рынка акций, так и облигаций".

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