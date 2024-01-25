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25 января 2024 года 10:32

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones снизился, а S&P 500 обновил исторический максимум по итогам четвертой сессии подряд. Подъему рынка в начале дня способствовала сильная отчетность компании Netflix. Однако настроения инвесторов несколько ухудшились во второй половине торгов, поскольку ряд аналитиков высказал опасения, что опубликованные 24 января хорошие статданные окажут давление на Федеральную резервную систему (ФРС) в вопросе о времени и темпах сокращения базовой процентной ставки.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе достиг самой высокой отметки за 15 месяцев. Индикатор поднялся до 50,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта в прошлом месяце, согласно предварительным данным S&P Global (аналитики не ожидали изменения). PMI в сфере услуг в этом месяце увеличился до 52,9 пункта (максимум за семь месяцев) с 51,4 пункта в декабре, сводный показатель - до 52,3 пункта с 50,9 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов говорит об улучшении ситуации в отрасли.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в четверг, инвесторы оценивают меры Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) и статданные по Южной Корее. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 2,3%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. НБК с 5 февраля снизит норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта, заявил накануне глава регулятора Пань Гуншэн. В минувшем году китайский ЦБ дважды снижал RRR. Для крупных банков норма составляет 10,5%. Нынешнее смягчение позволит направить на рынок долгосрочную ликвидность в размере около 1 трлн юаней ($140,85 млрд), полагает руководитель ЦБ.

Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов всего на 0,03%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,1%. Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2023 года выросла на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно предварительным данным Банка Кореи. По сравнению с октябрем-декабрем 2022 года ВВП увеличился на 2,2%. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5% и 2,1% соответственно. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов 25 января набрал 0,5%.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг, продолжая начавшийся днем ранее рост на данных о резком падении нефтяных резервов в Соединенных Штатах. Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $80,43 за баррель, что на 0,49% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты повысились в цене на 0,6%, до $80,04 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,55% и составили $75,5 за баррель. Накануне WTI подорожала на 1%, до $75,09 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Добыча нефти в Штатах упала на 1 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, до 12,3 млн б/с, из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 января снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,763 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,985 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,02% и составил 105,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 879,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РСХБ БО-09" (+0,45%), "Почта России-001Р-10" (+0,37%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,59%), "МТС-001P-09" (-0,48%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-П11 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 января. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,31% годовых, купоны квартальные. Переподписка книги заявок доходила до семи раз, в результате объем размещения был увеличен вдвое - с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Премаркетинг данного выпуска "КАМАЗ" проводил в ноябре 2023 года, но по техническим причинам перенес размещение на неопределенный срок.

ООО "Племзавод "Пушкинское" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% номинала - в даты завершения 13-19-го купонов, еще 15% номинала - в дату выплаты 20-го купона. Эмиссия размещена в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 5 млрд рублей.

АО "Бизнес альянс" разместило 41 тыс. 124 облигации серии 001Р-02 по цене 100% от номинала или 8,225% эмиссии. Компания установила ставку 1-3 купонов 3-летних бондов на уровне 16,5% годовых. Купоны по выпуску квартальные и фиксированные. Ставка 4-го купона составит 16% годовых, 5-го - 15,5% годовых, 6-го - 15% годовых, 7-го - 14,5% годовых, 8-го - 14% годовых, 9-12 купонов - 13,5% годовых.

ООО "Лизинг-трейд" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 2-12-го купонов будет приравнена к ставке 1-го купона, ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов - 15% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 18,47% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Размещение начнется 26 января.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставки 1-28-го купонов облигаций серии 001P-30R на уровне 12,4% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 31 января. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.

ООО "Совкомбанк факторинг" снизило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей до 15,0-15,5% годовых с первоначально запланированных 15,5-16% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 1,5 года на уровне 15,87-16,42% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск пройдет 25 января с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 30 января. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 15 лет.

Россельхозбанк установил ставку 37-40-го купонов облигаций серии БО-08 на уровне 15% годовых. Десятилетние бонды объемом 10 млрд рублей были размещены в феврале 2015 года по ставке 15% годовых. Ставка текущего купона - 8,4% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 2 февраля.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 43-45-го купонов облигаций серии А26, а также ставку 19-20-го купонов облигаций серии А31 на уровне 14% годовых. Выпуск А26 на 6 млрд рублей был размещен в июне 2013 года с погашением в ноябре 2029 года. Ставка текущего квартального купона по займу - 14,3% годовых. Бонды серии А31 на 7 млрд рублей были размещены в январе 2015 года с погашением в феврале 2034 года. Ставка текущего полугодового купона по нему - 8,4% годовых. По займам 5 февраля предстоит исполнение оферт.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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