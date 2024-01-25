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25 января 2024 года 10:31
Вероятно снижение доходностей ОФЗ в четверг - SberCIB
Вероятно снижение доходностей ОФЗ в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Минфин в среду разместил значительный объем ОФЗ-ПД (на 62,7 млрд рублей), однако премии несколько увеличились. ЦБ раскрыл данные по инфляционным ожиданиям населения в январе: они снизились до 12,7%, тогда как в декабре составляли 14,2%. По данным Росстата потребительские цены за неделю с 16 по 22 января выросли лишь на 0,07% против 0,13% неделей ранее. Такие данные могут быть позитивно восприняты рынком ОФЗ, и в четверг мы ожидаем снижения доходностей",- пишут эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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