Вероятно снижение доходностей ОФЗ в четверг - SberCIB

Вероятно снижение доходностей ОФЗ в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Минфин в среду разместил значительный объем ОФЗ-ПД (на 62,7 млрд рублей), однако премии несколько увеличились. ЦБ раскрыл данные по инфляционным ожиданиям населения в январе: они снизились до 12,7%, тогда как в декабре составляли 14,2%. По данным Росстата потребительские цены за неделю с 16 по 22 января выросли лишь на 0,07% против 0,13% неделей ранее. Такие данные могут быть позитивно восприняты рынком ОФЗ, и в четверг мы ожидаем снижения доходностей",- пишут эксперты инвестбанка.

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