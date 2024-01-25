Рубль сохраняет потенциал для укрепления до конца текущей недели - ПСБ

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до конца текущей недели, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Доллар в среду торговался на уровне 88,3 руб./$1, что соответствует концу прошлой недели. К вечеру он укрепился до 88,6 руб./$1, - отмечет эксперт банка.- Юань был стабилен на отметке в 12,3 рубля. Стабильность курсов основных валют, с нашей точки зрения, была обусловлена с некоторым оживлением с начала этой недели спроса на валюту со стороны импортеров при более низкой активности экспортёров. Утром в четверг доллар пытается зафиксироваться на уровне ниже отметки в 88,5 руб./$1, юань стоит около 12,3 руб. Мы по-прежнему склонны считать, что у рубля есть потенциал для укрепления в оставшиеся дни этой недели. Этому может способствовать увеличение объема продажи валюты при приближении даты уплаты налогов и сборов (29 января). Если экспортеры не активизируются, что курс доллара может находится в пределах 88-89 руб./$1".

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