Уход индекса Мосбиржи ниже 3150п может привести к активизации продавцов - БКС Экспресс

Уход индекса Мосбиржи ниже отметки 3150 пунктов может привести к активизации продавцов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Технически вот уже 9 сессий подряд сохраняется вялотекущий боковик в границах 3200-3150 пунктов индекса Мосбиржи, - отмечает аналитик. - Январь наверняка закроется в плюсе, вопрос - в каком. Пока это +2%. Если идея плоской коррекции подтвердится и выход из узкого боковика все же будет вверх, то стоит ориентироваться на прорыв 3200 пунктов и движение в сторону верхней границы полугодового боковика 3000-3300 пунктов. Но это, скорее всего, вопрос февраля. А пока следим за принципиальной поддержкой на 3150п. Уход ниже уровня может привести к активизации продавцов, использующих в своем арсенале опцию коротких продаж. Под уровнем, вероятно, находятся и защитные стоп-приказы активных участников на повышение. Негативный исход не отменит долгосрочный позитивный взгляд, но среднесрочно способен удлинить процесс восстановления рынка к своим справедливым значениям".

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