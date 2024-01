S&P 500 обновляет рекорды, нефть умеренно дорожает

S&P 500 обновил рекорд по итогам 4-й сессии подряд, Dow Jones снизился. Рынки акций АТР растут, индексы Шанхая и Гонконга прибавляют около 2%. Нефть умеренно дорожает после роста накануне, Brent торгуется у $80,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones снизился, а S&P 500 обновил исторический максимум по итогам четвертой сессии подряд.

Подъему рынка в начале дня способствовала сильная отчетность Netflix Inc. (SPB: NFLX) Однако настроения инвесторов несколько ухудшились во второй половине торгов, поскольку ряд аналитиков высказали опасения, что хорошие статданные окажут давление на Федеральную резервную систему в вопросе о времени и темпах сокращения базовой ставки, пишет MarketWatch.

"Индекс деловой активности S&P был достаточно сильным и помог рынку осознать то, что снижение ставок ФРС произойдет не раньше марта и что ставки не упадут так сильно, как предполагалось", - полагает аналитик FHN Уилл Компернол.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе достиг самой высокой отметки за 15 месяцев. Индикатор поднялся до 50,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта в прошлом месяце, согласно предварительным данным S&P Global. Аналитики не ожидали изменения, сообщает Trading Economics.

PMI в сфере услуг в этом месяце увеличился до 52,9 пункта (максимум за семь месяцев) с 51,4 пункта в декабре, сводный показатель - до 52,3 пункта с 50,9 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов говорит об улучшении ситуации в отрасли.

Число платных подписчиков Netflix в четвертом квартале увеличилось на 13,12 млн, что является рекордным приростом для четвертого квартала. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 8,7 млн. Цена акций крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке взлетела на 10,7% по итогам торгов.

Новость о том, что чистая прибыль голландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV в октябре-декабре достигла рекорда, помогла подъему американского технологического сектора. В том числе бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подорожали на 5,9%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 0,4%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,5% (до максимума в истории компании).

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) повысились на 0,9% и 1,4% соответственно и также достигли рекордов.

Между тем котировки бумаг AT&T Inc. (SPB: T) ушли вниз на 3%. Телекоммуникационная компания вернулась к чистой прибыли в четвертом квартале и зафиксировала больший, чем ожидали аналитики, рост выручки. Однако по итогам 2024 года AT&T ожидает получить скорректированную прибыль на уровне $2,15-2,25 на акцию, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне $2,46.

Производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) в октябре-декабре зафиксировал незначительный рост чистой прибыли и выручки, что разочаровало инвесторов и привело к снижению акций компании на 5,5%.

Химическая компания DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) опубликовала предварительную отчетность за четвертый квартал (скорректированная прибыль и выручка оказались примерно на уровне ожиданий), а также дала прогноз на текущий период, который разочаровал инвесторов. Акции рухнули на 14%.

DuPont в первом квартале планирует зафиксировать прибыль в 63-65 центов в расчете на акцию при выручке в $2,8 млрд. При этом эксперты ожидали соответственно 88 центов на акцию и $3 млрд.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 99,06 пункта (на 0,26%) и составил 37806,39 пункта. Лидерами снижения стали акции 3M Co. (SPB: MMM), подешевевшие на 3%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 2,3% и Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 1,6%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 3,95 пункта (на 0,08%) и составило 4868,55 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 55,97 пункта (на 0,36%) - до 15481,92 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в четверг, инвесторы оценивают меры Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) и статданные по Южной Корее.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 2,3%, гонконгский Hang Seng - 1,7%.

НБК с 5 февраля снизит норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта, заявил накануне глава регулятора Пань Гуншэн. В минувшем году китайский ЦБ дважды снижал RRR. Для крупных банков норма составляет 10,5%.

Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок долгосрочную ликвидность в размере около 1 трлн юаней ($140,85 млрд), полагает руководитель ЦБ.

Кроме того, с учетом курса денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы США, от которой рынки ожидают скорого снижения процентных ставок, у НБК должно появиться больше пространства для маневра в отношении собственной ДКП, приводит газета Financial Times слова Пань Гуншэна.

Список лидеров роста на торгах в Гонконге в четверг возглавляют бумаги ENN Energy Holdings, дорожающие на 10,1%.

Также заметно повышается капитализация Country Garden Services Holdings (+6,9%), PetroChina Co. (SPB: 857) (+6,7%), China Resources Land (+6,3%), China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (+5,2%), Longfor Group Holdings (+4,8%), China Merchants Bank (+4,7%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (+4,5%).

В свою очередь акции Xinyi Solar Holdings дешевеют на 5,2%, Xinyi Glass Holdings - на 3,3%, Orient Overseas (International) Ltd.- на 2,5%, WuXi AppTec Co. Ltd.- на 2%, BYD Co. и Li Auto (SPB: LI) - на 1,1%.

Японский Nikkei 225 поднимается на 0,1%.

Заметнее всех в составе индекса прибавляют в цене акции DIC Corp. (+5,3%). Рыночная стоимость Nippon Paper Industries увеличивается на 4,1%, Lasertec - на 3,9%, Furukawa Electric - на 3,3%, Fuji Electric - на 2,9%, Nippon Yusen - на 2,7%, Ebara Corp. - на 2,6%.

В свою очередь капитализация NEXON сокращается на 4,2%. Также существенно снижаются котировки бумаг Nidec (-3,7%), накануне опубликовавшей ухудшенный прогноз на текущий фингод.

Рыночная стоимость Recruit Holdings уменьшается на 3%, M3 Inc. - на 2,6%, Chugai Pharmaceutical и Panasonic Holdings Corp. - на 2,1%, Shiseido - на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,1%.

Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2023 года выросла на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно предварительным данным Банка Кореи. По сравнению с октябрем-декабрем 2022 года ВВП увеличился вырос на 2,2%. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5% и 2,1% соответственно, отмечает Trading Economics.

Цена акций Hyundai Motor поднимается на 2%, Posco - на 0,3%, Korean Air Lines - на 0,5%.

Между тем капитализация Samsung Electronics снижается на 0,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 набрал 0,5%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг, продолжая начавшийся днем ранее рост на данных о резком падении нефтяных резервов в Соединенных Штатах.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск составляет $80,27 за баррель, что на 23 цента (0,29%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты повысились в цене на $0,49 (0,6%), до $80,04 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,31 (0,41%) и составили $75,40 за баррель. Накануне WTI подорожала на $0,72 (1%), до $75,09 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Показатель падает не менее чем на 2 млн баррелей вторую неделю подряд.

Добыча нефти в Штатах упала на 1 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, до 12,3 млн б/с, из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин. Неделей ранее объем добычи достигал исторического максимума.

"В этом отчете проявились большие цифры и временные факторы", - отметил старший аналитик Kpler Мэтт Смит.

"На прошлой неделе экстремальная погода ударила по добыче и нефтепереработке, и оба показателя резко упали, но будут восстанавливаться в ближайшие недели, - добавил он. - Падение запасов нефти отражает спрос на бензин. Рынок встряхнули, как снежный шар, и ему потребуется несколько недель, чтобы успокоиться".