Рубль проявил слабые изменения к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых катализаторов

Москва. 25 января. Доллар США и юань не проявили заметной динамики на Московской бирже утром в четверг, рубль меняется слабо в отсутствие новых торговых идей.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,68 руб./$1 (+7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 39,71 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,05 коп. - до 12,35 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль торгуется с малозаметной амплитудой к доллару и юаню на старте торгов в четверг, сохраняя нейтральность на фоне незавершенного диалога о перспективах продления срока обязательной продажи валютной выручки экспортерами. На мировых рынках наблюдается неопределенность по отношению к рисковым активам, что также не позволяет сформировать четкий вектор.

Однако нацвалюта имеет все шансы на укрепление с учетом подготовки экспортеров к уплате налогов и растущих нефтяных цен. Сырьевой рынок торгуется на позитивной ноте после публикации данных Минэнерго США о сокращении на 9,23 млн баррелей нефтяных резервов в стране на прошлой неделе. Падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей.

Участники валютного рынка оценивают свежие данные по инфляции в России, которые учитываются при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров по этому вопросу пройдет 16 февраля.

Инфляция в РФ с 16 по 22 января 2024 года составила 0,07% после 0,13% с 10 по 15 января (из-за праздников получился более короткий отрезок времени, чем обычный недельный) и 0,26% с 1 по 9 января (также из-за праздников более длинный период замера цен), сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен в РФ к 22 января составил 0,46%.

Из данных за 22 дня января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 января замедлилась до 7,37% с 7,44% на 15 января и 7,42% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,28% (с 7,40% на 15 января), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2023 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,29 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,39 за баррель, что на 0,40% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг наблюдается неоднозначная динамика: китайский CSI 300 вырос на 1,27%, японский Nikkei 225 ослабел на 0,18%, гонконгский Hang Seng увеличился на 1,37%, южнокорейский Kospi опустился на 0,29%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,44%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,08%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones снизился, а S&P 500 обновил исторический максимум по итогам четвертой сессии подряд. Подъему рынка в начале дня способствовала сильная отчетность Netflix Inc. (SPB: NFLX) Однако настроения инвесторов несколько ухудшились во второй половине торгов, поскольку ряд аналитиков высказали опасения, что хорошие статданные окажут давление на Федеральную резервную систему в вопросе о времени и темпах сокращения базовой ставки.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе достиг самой высокой отметки за 15 месяцев. Индикатор поднялся до 50,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта в прошлом месяце, согласно предварительным данным S&P Global.