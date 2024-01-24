Рынок акций РФ в среду просел к 3160п по индексу МосБиржи во главе с "Мечелом", выросли бумаги "Мобильных телесистем"

Москва. 24 января. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз, несмотря на подросшую нефть (Brent вечером поднялась к $80 за баррель на статистике о запасах в США) и позитивные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 3160 пунктов, при этом лидерами снижения и по оборотам торгов выступили акции "Мечела", а лидерами роста - акции "Мобильных телесистем" в ожидании IPO МТС-банка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3162,41 пункта (-0,4%, минимум сессии - 3152,96 пункта), индекс РТС - 1124,09 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 88,58 рубля (-0,11 рубля), минимум дня - 88,09 руб./$1.

Подешевели акции "Мечела" (-2,1% и -0,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,2%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи в очередной раз откатился после приближения к рубежу 3200 пунктов, потери вновь понесли тяжеловесные акции "Газпрома". Цены на нефть оставались нестабильными, хотя и старались зацепиться за отметку $80 за баррель Brent, подогретые статистикой о запасах сырья в США.

Тем временем, внешний фон улучшился. Китайские индексы отскочили вверх, подросла Европа. Предварительные январские индексы деловой активности PMI по еврозоне вышли лучше ожиданий в производстве, но хуже прогноза - в секторе услуг. В США оба PMI превысили консенсус аналитиков. В четверг ЕЦБ проведет заседание по процентной ставке, в США станут известны декабрьские данные по базовым заказам на товары длительного пользования и предварительная оценка ВВП за IV квартал.

"Полагаем, что общая картина на российском рынке на этой неделе принципиально не изменится. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 января - 3100-3225 пунктов", - считает Бахтин.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, индекс МосБиржи в среду просел и в целом продолжает консолидироваться последние две недели в узком нисходящем канале в рамках коррекции после волны роста с начала года.

На текущий момент значительных драйверов для роста у российского рынка нет. Давление на него оказывает жесткая монетарная политика ЦБ РФ, укрепление рубля и отсутствие выраженной динамики роста на рынках энергоносителей. Повышения ставки ЦБ инвесторы пока не ожидают, в том числе на фоне постепенного снижающегося инфляционного давления и инфляционных ожиданий. Так, по данным опроса ЦБ РФ, в январе инфляционные ожидания населения снизились до 12,7% с декабрьских 14,2%, отметил эксперт.

На глобальных рынках преобладает оптимизм на фоне сезона корпоративных отчетностей, а также позитивных предварительных данных по деловой активности в США и ожиданий по американскому ВВП за IV квартал и данных по декабрьской инфляции (ожидается, что базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в декабре снизится до 3% г/г; в ноябре он был на уровне 3,2% г/г).

Геополитика на Ближнем Востоке продолжает удерживать нефтяные котировки от снижения. Вечером торги на нефтяном рынке несколько оживили официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, отмечает Яковлев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду находится под умеренным давлением, продолжая реагировать на корпоративные и внешние факторы.

Поддержку акциям "Мобильных телесистем" оказали сообщения МТС-банка о возобновлении подготовки к IPO. МТС также заявила о продаже 100% бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited. Акции угольных компаний ("Мечел", "Распадская" (MOEX: RASP)) продолжили падение на фоне рисков усиления налоговой нагрузки на отрасль.

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+0,8%, до 2314 рублей) в среду представила позитивные операционные результаты за IV квартал и весь 2023 год: выручка за год увеличилась на 20,6% (до 3,14 трлн руб.), а в IV квартале - на 24,7% (до 877,97 млрд руб.).

С технической точки зрения расписки X5 Retail Group в январе замедлили восстановление от минимумов с лета прошлого года, но в целом удерживаются выше поддержки 2210 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного и недельного графиков). У бумаг остаются неплохие шансы развития роста при стабилизации выше ближайшего сопротивления 2330 руб. Следующими целями при умеренно позитивном сценарии станут уровни 2390 руб. и 2445 руб., а фундаментальная цена по ритейлеру установлена на отметке 3030 руб., отмечает Кожухова.

При умеренно негативном сценарии и закреплении ниже поддержки 2210 руб. расписки Х5 могут вернуться как минимум в район 2070 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) - вероятно, в случае общего негатива на российском фондовом рынке. Пока же инвесторы ждут новых "бычьих" драйверов, полагает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются немногим ниже краткосрочных сопротивлений $80,5 и $75 за баррель соответственно. Важным "бычьим" драйвером в ближайшие недели могли бы стать надежды на улучшение ситуации в экономике Китая, считает Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС продолжают боковое движение с постепенным сползанием к ближайшим поддержкам 3150 и 1115 пунктов, не получая масштабных "бычьих" драйверов, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, на мировых фондовых рынках преобладают позитивные тенденции на фоне публикаций корпоративной отчетности, выхода предварительных оценок деловой активности и ожиданий притока денег на рынок китайских акций.

В частности, китайские акции поддерживает информация о готовности властей задействовать сотни миллиардов долларов с офшорных счетов госпредприятий для того, чтобы поддержать фондовый рынок и остановить его дальнейшее снижение. Официального подтверждения об этих суммах пока нет, однако ранее на неделе в правительстве КНР заявляли, что намерены предпринять решительные и эффективные меры для стабилизации доверия рынка.

На рынке акций РФ среди лидеров роста оказались акции МТС после известий о готовности акционеров вывести дочерний МТС-Банк на IPO. Растут расписки X5 Group после публикации сильного финансового отчета. Снизились расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-6,7%) после того как МосБиржа объявила об их переводе из первого уровня листинга в третий с 29 января в связи с продажей российского бизнеса группы. Ранее Qiwi представила программу обратного выкупа акций, утвердить которую рассчитывает на собрании акционеров 11 марта 2024 года, отметил Калачев.

Индекс МосБиржи остается в боковом коридоре 3000-3300 пунктов. Обновление годового максимума все еще остается актуальным, хотя до этого возможно небольшое снижение до линии восходящего тренда, которая будет проходить чуть ниже 3100 пунктов, считает Калачев.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng подскочил на 3,6%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,3-1,5%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-1,2%, S&P500 поднялся к 4900 пунктам, обновив максимум).

Объем экспорта Японии в декабре 2023 года увеличился на максимальные за год 9,8% относительно того же месяца предыдущего года - до рекордных 9,648 трлн иен ($65,22 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 9,1%, отмечает Trading Economics. В ноябре экспорт снизился на 0,2%.

Власти КНР рассматривают пакет мер для стабилизации фондового рынка после того, как предыдущие попытки восстановить доверие инвесторов потерпели неудачу, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, для покупки акций на материковых биржах могут быть использованы до 2 трлн юаней ($278 млрд), в основном с гонконгских счетов китайских госкомпаний. Кроме того, из местных фондов может быть выделено не менее 300 млрд юаней для инвестирования в акции. Чиновники также рассматривают другие варианты и могут объявить о некоторых из них уже на этой неделе, если они будут одобрены высшим руководством, отмечается в статье.

На нефтяном рынке в среду цены подросли, Brent протестировала $80 за баррель на статистике о запасах сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,88 за баррель (+0,4% и -0,6% накануне), мартовская цена WTI - $74,86 за баррель (+0,7% и -0,5% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,233 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,4-3 млн).

Трейдеры также продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-9,2%), расписки Qiwi (-6,7%), бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,8%, до 0,5787 рубля), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-3,4%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-3,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-3,1%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-2,8%).

Акции ПАО "ОГК-2" упали на новостях о допэмиссии бумаг компании - Совет директоров на заседании 30 января рассмотрит вопрос о порядке определения цены размещения дополнительных акций, говорится в раскрытии компании. Также будет рассмотрен вопрос об утверждении документа, содержащего условия допэмиссии.

В октябре 2023 года акционеры "ОГК-2" одобрили допэмиссию 48,3 млрд акций номинальной стоимостью 17,5 млрд руб. (0,3627 руб. за акцию). Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг", сообщала компания. "ГЭХ Инжиниринг" так же, как и "ОГК-2", входит в "Газпром энергохолдинг".

Выросли акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+15,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+11,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+8,2%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+6,9%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+6,8%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+6,5%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,9%).

Компания "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+0,4%), ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, в 2023 году увеличила выручку на 21%, до 28,5 млрд рублей, сообщается в ее пресс-релизе. "Положительная динамика обусловлена ростом объемов продаж и средних цен", - утоняется в сообщении.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,5 млрд рублей (из них 5,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Мечела", 4,93 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,97 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).