Рубль в среду подрос к доллару и упал к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 24 января. Доллар США немного понизился, евро, напротив, вырос на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях более заметного снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 88,61 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9,25 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,61 руб./EUR1, подорожав на 65,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 24,4 копейки, до 92,21 руб. Курс китайского юаня увеличился на 6,8 копейки - до 12,35 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в среду продемонстрировал смешанную динамику в основных парах в ожидании новых стимулов и с учетом динамики евро к доллару на рынке Forex. Участники рынка продолжают анализировать дискуссию относительно продления истекающего в конце апреля требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров. Во вторник утром правительство выпустило заявление в поддержку предстоящего продления. Следом Российский союз промышленников и предпринимателей призвал вернуться к диалогу, а Банк России подтвердил свою прежнюю позицию против продления.

В предыдущие дни рубль активно рос благодаря подготовке компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий понедельник, 29 января. Кроме того, поддержку рублю оказывали обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2024 года снизились до 12,7% с 14,2% в декабре 2023 года, следует из краткого отчета "инФОМ".

Таким образом, инфляционные ожидания в январе текущего года приблизились к уровню октября 2022 года (12,8%), но все еще остаются выше уровня ноября 2023 года (12,2%).

Оценка наблюдаемой инфляции в январе снизилась до 16,3% с 17,0%.

Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ РФ проводился 9-18 января 2024 года.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров по ставке пройдет 16 февраля.

Ранее сообщалось, что инфляция в РФ с 10 по 15 января 2024 года составила 0,13%, в годовом выражении осталась на уровне 7,44%.

Участники внутреннего рынка принимают во внимание динамику глобального валютного рынка, где евро активно восстанавливается к доллару. Трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. На данный момент базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Рынок уверен, что европейский регулятор не станет менять параметры денежно-кредитной политики на предстоящем заседании, и будет внимательно следить за заявлениями главы ЕЦБ Кристин Лагард. На прошлой неделе она сказала, что ставки, вероятно, будут понижены летом текущего года.

В четверг также будут опубликованы предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов роста американской экономики в октябре-декабре до 2% с 4,9% в третьем квартале.

В пятницу Минторг США обнародует отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки американским ЦБ в марте в 46,2% против 75,6% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль в среду слегка укрепился к доллару, но подешевел к евро. "В случае продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами до конца года, как на этой неделе предложили в Минфине, рубль может получить дополнительную поддержку, особенно, если цены на энергоносители в 2024 году покажут рост. Если говорить о зарубежных событиях, то на четверг запланирована публикация ВВП США за четвертый квартал. Консенсус-прогноз, по данным Trading Economics, предполагает рост американской экономики на 2% кв/кв в пересчете на год, однако, судя по последней оценке инструмента GDP Now от ФРБ Атланты, предполагающей темпы роста ВВП США в четвертом квартале в 2,4%, завтрашние цифры могут превзойти ожидания аналитиков. ЕЦБ на январском заседании в четверг, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, однако усложнение ситуации с морской логистикой из-за неспокойной обстановки в Красном море и влияние этого фактора на инфляцию в перспективе может заставить европейские монетарные власти дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне", - говорит Беспалов.

"Российская валюта торговалась в районе 88,3 по отношению к доллару США, пара "доллар-рубль" фактически простояла возле этого уровня весь торговый день. Волатильность в течение торгов была невысокой. Рублю сопутствуют жесткая монетарная политика Банка России, ряд мер, принятых ЦБ и правительством по поддержке национальной валюты, а также поддержку рублю оказывает налоговой период. В ближайшей перспективе ожидаем курс рубля в диапазоне 86-89 за доллар США", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Фактор налогового периода продолжает оказывать поддержку рублю. С приближением пика фискальных платежей все больше компаний для этих целей продает иностранную валюту. Правда, это не приводит к более или менее устойчивой восходящей динамики курса рубля, что может свидетельствовать о недостаточном объеме предложения инвалюты или повышенном спросе на ее. Ранее такое поведение рубля в налоговый период сразу после его завершения приводило к заметному снижению курса национальной валюты. К тому же импорт может постепенно восстанавливаться после просадки, свойственной самому началу года", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть перешли к росту вечером в среду после публикации данных, указавших на резкое сокращение нефтяных резервов в США на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 0,7%, до $80,11 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,02%, до $75,12 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина тем временем выросли на 4,913 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,417 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 348 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Показатель снижается не менее чем на 2 млн баррелей вторую неделю подряд.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 января на 36,3 копейки, до 88,2829 руб./$1, и увеличил курс евро на 33,91 копейки, до 96,1657 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 38,35 копейки по отношению ко вторнику и составил 88,2705 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 31,62 копейки и составил 88,3206 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 189,475 млн, из которых $330,306 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $859,169 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 30,01 копейки, до 96,0705 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 36,45 копейки, до 96,2323 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR418,389 млн, из которых EUR144,226 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR274,163 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 января выросла на 15 базисных пунктов - до 15,98% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в среду на 2 базисных пункта - до 15,48% годовых, на три месяца - поднялась относительно вторника на 3 базисных пункта, до 15,2% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 13,6% годовых.