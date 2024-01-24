.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в среду подрос к доллару и упал к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре составила 0,7%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 0,73% после повышения на 1,11% в ноябре, сообщил Росстат. В целом инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42% после 11,94% годом ранее. Рост цен в декабре оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,8%
 
Платформенная занятость набирает обороты
В 2023 г. в России почти в 2 раза (с 45% до 79%) выросла доля платформенных занятых, для которых эта деятельность стала единственным источником заработка, говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР) "Социальные гарантии для...
 
Налог на сверхприбыль должны заплатить даже компании-банкроты
До 28 января бизнес должен заплатить налог на сверхприбыль. Сбор распространяется в том числе и на компании, которые подпали под его условия, но были признаны банкротами. Об этом говорится в разъясняющем письме Минфина, завизированном замдиректора...
 
Sms-бомберы атакуют банки
Sms-бомберы во втором полугодии 2023 года атаковали банки на 20% чаще, чем в первом, рассказал "Ведомостям" коммерческий директор разработчика решений в области информационной безопасности Servicepipe Данила Чежин. Такие злоумышленники...
 
24 января 2024 года 19:37

Рубль в среду подрос к доллару и упал к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 24 января. Доллар США немного понизился, евро, напротив, вырос на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях более заметного снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 88,61 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9,25 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,61 руб./EUR1, подорожав на 65,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 24,4 копейки, до 92,21 руб. Курс китайского юаня увеличился на 6,8 копейки - до 12,35 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в среду продемонстрировал смешанную динамику в основных парах в ожидании новых стимулов и с учетом динамики евро к доллару на рынке Forex. Участники рынка продолжают анализировать дискуссию относительно продления истекающего в конце апреля требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров. Во вторник утром правительство выпустило заявление в поддержку предстоящего продления. Следом Российский союз промышленников и предпринимателей призвал вернуться к диалогу, а Банк России подтвердил свою прежнюю позицию против продления.

В предыдущие дни рубль активно рос благодаря подготовке компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий понедельник, 29 января. Кроме того, поддержку рублю оказывали обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2024 года снизились до 12,7% с 14,2% в декабре 2023 года, следует из краткого отчета "инФОМ".

Таким образом, инфляционные ожидания в январе текущего года приблизились к уровню октября 2022 года (12,8%), но все еще остаются выше уровня ноября 2023 года (12,2%).

Оценка наблюдаемой инфляции в январе снизилась до 16,3% с 17,0%.

Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ РФ проводился 9-18 января 2024 года.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров по ставке пройдет 16 февраля.

Ранее сообщалось, что инфляция в РФ с 10 по 15 января 2024 года составила 0,13%, в годовом выражении осталась на уровне 7,44%.

Участники внутреннего рынка принимают во внимание динамику глобального валютного рынка, где евро активно восстанавливается к доллару. Трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. На данный момент базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Рынок уверен, что европейский регулятор не станет менять параметры денежно-кредитной политики на предстоящем заседании, и будет внимательно следить за заявлениями главы ЕЦБ Кристин Лагард. На прошлой неделе она сказала, что ставки, вероятно, будут понижены летом текущего года.

В четверг также будут опубликованы предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов роста американской экономики в октябре-декабре до 2% с 4,9% в третьем квартале.

В пятницу Минторг США обнародует отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки американским ЦБ в марте в 46,2% против 75,6% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль в среду слегка укрепился к доллару, но подешевел к евро. "В случае продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами до конца года, как на этой неделе предложили в Минфине, рубль может получить дополнительную поддержку, особенно, если цены на энергоносители в 2024 году покажут рост. Если говорить о зарубежных событиях, то на четверг запланирована публикация ВВП США за четвертый квартал. Консенсус-прогноз, по данным Trading Economics, предполагает рост американской экономики на 2% кв/кв в пересчете на год, однако, судя по последней оценке инструмента GDP Now от ФРБ Атланты, предполагающей темпы роста ВВП США в четвертом квартале в 2,4%, завтрашние цифры могут превзойти ожидания аналитиков. ЕЦБ на январском заседании в четверг, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, однако усложнение ситуации с морской логистикой из-за неспокойной обстановки в Красном море и влияние этого фактора на инфляцию в перспективе может заставить европейские монетарные власти дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне", - говорит Беспалов.

"Российская валюта торговалась в районе 88,3 по отношению к доллару США, пара "доллар-рубль" фактически простояла возле этого уровня весь торговый день. Волатильность в течение торгов была невысокой. Рублю сопутствуют жесткая монетарная политика Банка России, ряд мер, принятых ЦБ и правительством по поддержке национальной валюты, а также поддержку рублю оказывает налоговой период. В ближайшей перспективе ожидаем курс рубля в диапазоне 86-89 за доллар США", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Фактор налогового периода продолжает оказывать поддержку рублю. С приближением пика фискальных платежей все больше компаний для этих целей продает иностранную валюту. Правда, это не приводит к более или менее устойчивой восходящей динамики курса рубля, что может свидетельствовать о недостаточном объеме предложения инвалюты или повышенном спросе на ее. Ранее такое поведение рубля в налоговый период сразу после его завершения приводило к заметному снижению курса национальной валюты. К тому же импорт может постепенно восстанавливаться после просадки, свойственной самому началу года", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть перешли к росту вечером в среду после публикации данных, указавших на резкое сокращение нефтяных резервов в США на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 0,7%, до $80,11 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,02%, до $75,12 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина тем временем выросли на 4,913 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,417 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 348 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Показатель снижается не менее чем на 2 млн баррелей вторую неделю подряд.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 января на 36,3 копейки, до 88,2829 руб./$1, и увеличил курс евро на 33,91 копейки, до 96,1657 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 38,35 копейки по отношению ко вторнику и составил 88,2705 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 31,62 копейки и составил 88,3206 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 189,475 млн, из которых $330,306 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $859,169 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 30,01 копейки, до 96,0705 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 36,45 копейки, до 96,2323 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR418,389 млн, из которых EUR144,226 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR274,163 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 января выросла на 15 базисных пунктов - до 15,98% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в среду на 2 базисных пункта - до 15,48% годовых, на три месяца - поднялась относительно вторника на 3 базисных пункта, до 15,2% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 13,6% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 января 2024 года 09:28
Уход индекса Мосбиржи ниже 3150п может привести к активизации продавцов - БКС Экспресс
Уход индекса Мосбиржи ниже отметки 3150 пунктов может привести к активизации продавцов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Технически вот уже 9 сессий подряд сохраняется вялотекущий боковик в границах 3200-3150 пунктов индекса Мосбиржи, - отмечает аналитик. - Январь наверняка закроется...    читать дальше
.
25 января 2024 года 09:23
S&P 500 обновляет рекорды, нефть умеренно дорожает
S&P 500 обновил рекорд по итогам 4-й сессии подряд, Dow Jones снизился. Рынки акций АТР растут, индексы Шанхая и Гонконга прибавляют около 2%. Нефть умеренно дорожает после роста накануне, Brent торгуется у $80,3 за баррель.    читать дальше
.
25 января 2024 года 09:10
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - индекс деловых ожиданий инвесторов Ifo по Германии (12:00 МСК); - заседание ЕЦБ по процентным ставкам (16:15МСК) и пресс-конференция по его итогам (16:45 МСК); - заказы...    читать дальше
.
25 января 2024 года 08:54
Рубль проявил слабые изменения к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых катализаторов
Москва. 25 января. Доллар США и юань не проявили заметной динамики на Московской бирже утром в четверг, рубль меняется слабо в отсутствие новых торговых идей.    читать дальше
.
24 января 2024 года 19:47
Рынок акций РФ в среду просел к 3160п по индексу МосБиржи во главе с "Мечелом", выросли бумаги "Мобильных телесистем"
Москва. 24 января. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз, несмотря на подросшую нефть (Brent вечером поднялась к $80 за баррель на статистике о запасах в США) и позитивные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 3160 пунктов, при этом лидерами снижения и по оборотам торгов выступили акции "Мечела", а лидерами роста - акции "Мобильных телесистем" в ожидании IPO МТС-банка.    читать дальше
.
24 января 2024 года 19:23
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 24 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов за день практически не изменились .    читать дальше
.
24 января 2024 года 19:05
Индекс Мосбиржи в четверг продолжит колебания в коридоре 3100-3200 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в четверг, скорее всего, продолжит колебания в коридоре 3100-3200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "24 января российский фондовый рынок открылся слабым подъёмом, в середине дня индексы двигались разнонаправленно, но к вечеру рынок...    читать дальше
.
24 января 2024 года 18:43
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail с целевой ценой 3030 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Группа X5 представила свои операционные результаты за 4К2023, которые оказались лучше наших оценок, - отмечает ведущий аналитик Артем Михайлин. -...    читать дальше
.
24 января 2024 года 18:15
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "АЛРОСА" и добавив акции группы "Ренессанс Страхование", сообщается в материале. Текущий состав списка: "Башнефть" (прив.), "Северсталь", Сбербанк, "Ренессанс Страхование", X5 Retail Group,...    читать дальше
.
24 января 2024 года 17:16
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Инарктики на уровне 1200 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций "Инарктики" на уровне 1200 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Компания опубликовала операционные результаты. Выручка за 2023 год составила 28,5 млрд руб., +21% г/г. Объем...    читать дальше
.
24 января 2024 года 16:46
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix и Verizon
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix Inc. и Verizon Communications, сообщается в обзоре аналитиков. "Когда основная сессия вторника уже завершилась, компания Netflix опубликовала финансовые результаты за 4К23. Выручка выросла до $8,83 млрд (+12,5% г/г) и...    читать дальше
.
24 января 2024 года 16:19
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций United Airlines
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций United Airlines Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $58 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Глинянова. "Отчетность эмитента преподнесла небольшой сюрприз со стороны EPS и некоторых...    читать дальше
.
24 января 2024 года 15:45
Бумаги X5 остаются привлекательными для покупок по текущей цене - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги X5 Retail Group сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность при покупках по текущей цене, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", объявила предварительные...    читать дальше
.
24 января 2024 года 15:44
Рубль в среду стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов
Москва. 24 января. Доллар США дешевеет, евро, напротив, укрепляется на Московской бирже днем в среду; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
24 января 2024 года 15:18
Прогнозная цена бумаг МТС на горизонте года составляет 332 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость бумаг "МТС" на горизонте двенадцати месяцев составляет 332 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец "МТС" продала дочернюю компанию "МТС Армения". В сделку вошла также платежная система "МобиДрам". Покупатель - Fedilco Group...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.