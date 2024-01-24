Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 24 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов за день практически не изменились .

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 5 базисных пунктов - до 63,86% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 10,03% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,2% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,27% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличились за день на 2 базисных пункта - до 35,84% от номинала (доходность опустилась на 0,5 базисного пункта, составив 14,76% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 26 базисных пунктов - до 73,11% от номинала (их доходность снизилась на 15 базисных пунктов, составив 18,66% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 7 базисных пунктов, подорожав до 65,08% от номинала (их доходность опустилась на 2 базисных пункта, до 17,68% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 1 базисный пункт - до 50,61% от номинала (их доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, составив 19,95% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 4 базисных пункта, составив 65,22% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после снижения накануне в среду не демонстрируют ярко выраженной динамики в преддверии публикации важных статданных на этой неделе.

В четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и статистику продаж новых домов в декабре, а в пятницу - данные о доходах и расходах населения за тот же месяц, включая индекс потребительских цен PCE Core - ключевой индикатор инфляции для Федеральной резервной системы. Кроме того, участники рынка будут внимательно следить за первым в 2024 году заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

Согласно опубликованным в среду данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе достиг самой высокой отметки за 15 месяцев. Индикатор поднялся до 50,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта в прошлом месяце, согласно предварительным данным S&P Global. Аналитики не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. PMI в сфере услуг в этом месяце увеличился до 52,9 пункта (максимум за семь месяцев) с 51,4 пункта в декабре, сводный показатель - до 52,3 пункта с 50,9 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов говорит об улучшении ситуации в отрасли.