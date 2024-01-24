Индекс Мосбиржи в четверг продолжит колебания в коридоре 3100-3200 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи в четверг, скорее всего, продолжит колебания в коридоре 3100-3200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"24 января российский фондовый рынок открылся слабым подъёмом, в середине дня индексы двигались разнонаправленно, но к вечеру рынок закрылся в минусе. К вечеру индекс Мосбиржи упал на 0,44%, а валютный индекс РТС - на 0,41%. Невнятная динамика рынка, скорее всего, была связана с противоречивыми корпоративными новостями и низкими объёмами торгов. Новости о продаже "МТС" филиала в Армении и сильные операционные результаты холдинга X5 Retail Group с утра активизировали покупателей, хотя недолго, однако во второй половине дня информация о признании монополией Ozon и ожидания выкупа бумаг Qiwi по заниженной цене нивелировали слабый рост рынка. Прогнозируем, что в четверг индекс Мосбиржи может по-прежнему колебаться в коридоре 3100-3200 пунктов", - пишет эксперт.

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