"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail с целевой ценой 3030 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Группа X5 представила свои операционные результаты за 4К2023, которые оказались лучше наших оценок, - отмечает ведущий аналитик Артем Михайлин. - Чистая розничная выручка ритейлера увеличилась на 24,5% г/г, что стало лучшим результатом за весь прошлый год. Поспособствовало этому ускорение продовольственной инфляции и существенный рост торговой площади, в том числе на фоне M&A. Квартал стал лучшим в 2023 году и с точки зрения роста сопоставимых продаж. Всего за прошлый год ритейлер показал рост продаж в 20,5% г/г, что стало наиболее сильным результатом с 2017 года, даже не смотря на высокую базу сравнения".

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