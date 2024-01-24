"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "АЛРОСА" и добавив акции группы "Ренессанс Страхование", сообщается в материале.

Текущий состав списка: "Башнефть" (прив.), "Северсталь", Сбербанк, "Ренессанс Страхование", X5 Retail Group, "Транснефть" (прив.), "Яндекс", "Мечел", Ozon и "Мать и дитя".

Эксперты исключают акции "АЛРОСА" после снижения цен компанией De Beers (29% мировой добычи алмазов в 2022 году) в ходе своего первого торгового цикла в 2024 года - это может отражать стремление компании увеличить продажи при слабом рыночном спросе.

"Добавляем акции Группы "Ренессанс Страхование" в преддверии потенциальной публикации сильных финансовых результатов за 2023 год и объявления рекомендации финального дивиденда: по нашей оценке, может составить 5 руб./акц. (дивдоходность 5%), - отмечают аналитики телеграм-канала. - Инвестиционный кейс компании может включать комбинацию роста (в 2024 году ожидаем рост премий +15% г/г) и дивидендов (12% дивдоходность за 2024 год). Акции торгуются 3,5х P/E 2024, что, учитывая прогнозируемую нами рентабельность капитала 27% в 2023-24 годы, может предполагать значительный потенциал роста цены".

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