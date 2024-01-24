Рубль в среду стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Москва. 24 января. Доллар США дешевеет, евро, напротив, укрепляется на Московской бирже днем в среду; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 88,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,25 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,31 руб./EUR1, подорожав на 35,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 1,7 копейки, до 91,95 руб. Курс китайского юаня увеличился на 3,5 копейки - до 12,31 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем демонстрирует умеренную смешанную динамику в ожидании новых стимулов. Участники рынка продолжают анализировать дискуссию относительно продления истекающего в конце апреля требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров. Во вторник утром правительство выпустило заявление в поддержку предстоящего продления. Следом Российский союз промышленников и предпринимателей призвал вернуться к диалогу, а Банк России подтвердил свою прежнюю позицию против продления.

Кроме того, участники рынка принимают во внимание динамику глобального валютного рынка, где евро активно восстанавливается к доллару. Трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. На данный момент базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Рынок уверен, что европейский регулятор не станет менять параметры денежно-кредитной политики на предстоящем заседании, и будет внимательно следить за заявлениями главы ЕЦБ Кристин Лагард. На прошлой неделе она сказала, что ставки, вероятно, будут понижены летом текущего года.

В четверг также будут опубликованы предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов роста американской экономики в октябре-декабре до 2% с 4,9% в третьем квартале.

В пятницу Минторг США обнародует отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки американским ЦБ в марте в 46,2% против 75,6% месяц назад, по данным CME FedWatch.

В предыдущие дни рубль активно рос благодаря подготовке компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий понедельник, 29 января. Кроме того, поддержку рублю оказывали обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Рубль сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления, считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Рубль по итогам торговой сессии во вторник скорректировался, вернувшись к значениям середины прошлой недели. Доллар к закрытию торгов стоил 88,7 рубля, юань - 12,3 рубля, - указывает эксперт. - Основная причина снижения, по нашему мнению, заключается в отсутствии ожидаемого роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и повышенного спроса на валюту за счет локального восстановления импорта и активизации трансграничных платежей. В этих условиях даже новость о возможной пролонгации обязанности продажи валютной выручки не смогла преодолеть давление на рубль. В среду утром рубль пытался укрепиться - доллар подешевел до 88,3 руб./$1. Считаем, что потенциал возможного укрепления рубля сохраняется. Ждем, что сегодня доллар попробует зафиксироваться в диапазоне 87,5 - 88,5 руб./$1".

Вероятно укрепление рубля до уровней ниже 87,5 руб./$1 к концу недели в связи с активизацией продаж валюты для уплаты налогов, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Эксперты отмечают, что в моменте новостной фон относительно продления мер валютного контроля не оказывает значимую поддержку рублю. Курс USD/RUB вновь находится у 88,1 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно.

По мнению стратегов банка, пока рубль может остаться вблизи текущих уровней, но к концу недели у курса остается потенциал к движению ниже 87,5 руб./$1 в связи с активизацией продаж валюты для уплаты налогов.

"Фьючерсы Brent торгуются у $79,6/барр. Ночью оценки API указали на заметно более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США за неделю. Если сегодня официальная статистика от Минэнерго страны подтвердит такую динамику, цены на нефть могут вновь тестировать отметку в $80/барр.", - прогнозируют в банке.

Умеренное снижение цен на нефть продолжается днем в среду в ожидании данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,3%, до $79,3 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,24%, до $74,18 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 0,6%, WTI - на 0,5%.

Как сообщил Американский институт нефти (API) накануне, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 6,674 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 81 тыс. баррелей.