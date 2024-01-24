.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Инарктики на уровне 1200 руб
.
24 января 2024 года 17:16
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Инарктики на уровне 1200 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций "Инарктики" на уровне 1200 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Компания опубликовала операционные результаты. Выручка за 2023 год составила 28,5 млрд руб., +21% г/г. Объем продаж - 28,2 тыс. тонн, +10% г/г. Маржинальность выросла за счет повышения средних цен на продукцию. В течение прошлого года эмитент фокусировался на инвестициях в вертикальную интеграцию и повышение устойчивости бизнеса. В конце ноября компания провела SPO на сумму 3 млрд руб., которые также были направлены на развитие. При этом "Инарктика" стабильно выплачивает дивиденды: сумма выплат за 9М23 составила 45 рублей. Ждем информацию об итоговом дивиденде, который компания традиционно не объявляет. Учитывая хорошее финансовое состояние, полагаем, что финальный дивиденд может составить около 20 рублей на бумагу", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ИНАРКТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
25 января 2024 года 09:28
Уход индекса Мосбиржи ниже отметки 3150 пунктов может привести к активизации продавцов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Технически вот уже 9 сессий подряд сохраняется вялотекущий боковик в границах 3200-3150 пунктов индекса Мосбиржи, - отмечает аналитик. - Январь наверняка закроется... читать дальше
.25 января 2024 года 09:23
S&P 500 обновил рекорд по итогам 4-й сессии подряд, Dow Jones снизился. Рынки акций АТР растут, индексы Шанхая и Гонконга прибавляют около 2%. Нефть умеренно дорожает после роста накануне, Brent торгуется у $80,3 за баррель. читать дальше
.25 января 2024 года 09:10
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - индекс деловых ожиданий инвесторов Ifo по Германии (12:00 МСК); - заседание ЕЦБ по процентным ставкам (16:15МСК) и пресс-конференция по его итогам (16:45 МСК); - заказы... читать дальше
.25 января 2024 года 08:54
Москва. 25 января. Доллар США и юань не проявили заметной динамики на Московской бирже утром в четверг, рубль меняется слабо в отсутствие новых торговых идей. читать дальше
.24 января 2024 года 19:47
Рынок акций РФ в среду просел к 3160п по индексу МосБиржи во главе с "Мечелом", выросли бумаги "Мобильных телесистем"
Москва. 24 января. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз, несмотря на подросшую нефть (Brent вечером поднялась к $80 за баррель на статистике о запасах в США) и позитивные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 3160 пунктов, при этом лидерами снижения и по оборотам торгов выступили акции "Мечела", а лидерами роста - акции "Мобильных телесистем" в ожидании IPO МТС-банка. читать дальше
.24 января 2024 года 19:37
Москва. 24 января. Доллар США немного понизился, евро, напротив, вырос на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях более заметного снижения в паре с евро. читать дальше
.24 января 2024 года 19:23
Москва. 24 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов за день практически не изменились . читать дальше
.24 января 2024 года 19:05
Индекс Мосбиржи в четверг, скорее всего, продолжит колебания в коридоре 3100-3200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "24 января российский фондовый рынок открылся слабым подъёмом, в середине дня индексы двигались разнонаправленно, но к вечеру рынок... читать дальше
.24 января 2024 года 18:43
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail с целевой ценой 3030 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Группа X5 представила свои операционные результаты за 4К2023, которые оказались лучше наших оценок, - отмечает ведущий аналитик Артем Михайлин. -... читать дальше
.24 января 2024 года 18:15
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "АЛРОСА" и добавив акции группы "Ренессанс Страхование", сообщается в материале. Текущий состав списка: "Башнефть" (прив.), "Северсталь", Сбербанк, "Ренессанс Страхование", X5 Retail Group,... читать дальше
.24 января 2024 года 16:46
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix Inc. и Verizon Communications, сообщается в обзоре аналитиков. "Когда основная сессия вторника уже завершилась, компания Netflix опубликовала финансовые результаты за 4К23. Выручка выросла до $8,83 млрд (+12,5% г/г) и... читать дальше
.24 января 2024 года 16:19
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций United Airlines Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $58 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Глинянова. "Отчетность эмитента преподнесла небольшой сюрприз со стороны EPS и некоторых... читать дальше
.24 января 2024 года 15:45
Бумаги X5 Retail Group сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность при покупках по текущей цене, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", объявила предварительные... читать дальше
.24 января 2024 года 15:44
Москва. 24 января. Доллар США дешевеет, евро, напротив, укрепляется на Московской бирже днем в среду; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.24 января 2024 года 15:18
Прогнозная стоимость бумаг "МТС" на горизонте двенадцати месяцев составляет 332 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец "МТС" продала дочернюю компанию "МТС Армения". В сделку вошла также платежная система "МобиДрам". Покупатель - Fedilco Group... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.