ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Инарктики на уровне 1200 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций "Инарктики" на уровне 1200 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Компания опубликовала операционные результаты. Выручка за 2023 год составила 28,5 млрд руб., +21% г/г. Объем продаж - 28,2 тыс. тонн, +10% г/г. Маржинальность выросла за счет повышения средних цен на продукцию. В течение прошлого года эмитент фокусировался на инвестициях в вертикальную интеграцию и повышение устойчивости бизнеса. В конце ноября компания провела SPO на сумму 3 млрд руб., которые также были направлены на развитие. При этом "Инарктика" стабильно выплачивает дивиденды: сумма выплат за 9М23 составила 45 рублей. Ждем информацию об итоговом дивиденде, который компания традиционно не объявляет. Учитывая хорошее финансовое состояние, полагаем, что финальный дивиденд может составить около 20 рублей на бумагу", - пишет эксперт.

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