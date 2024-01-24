Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix и Verizon

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix Inc. и Verizon Communications, сообщается в обзоре аналитиков.

"Когда основная сессия вторника уже завершилась, компания Netflix опубликовала финансовые результаты за 4К23. Выручка выросла до $8,83 млрд (+12,5% г/г) и превысила прогнозы аналитиков в $8,71 млрд. С другой стороны, прибыль на акцию ($2,11) оказалась ниже ожиданий ($2,20). Компания прогнозирует, что за 1К24 получит выручку в $9,24 млрд (+13% г/г), а скорректированная прибыль на акцию увеличится до $4,49. Мы считаем, публикация отчетности создает позитивный фон для бумаг эмитента, сохраняем по ним рейтинг "держать", - указывают эксперты. - Котировки бумаг Verizon Communications выросли во вторник на 6,7% после публикации отчетности за 4К23, согласно которой выручка снизилась до $35,13 млрд, но превысила среднерыночный прогноз в $34,49 млрд. Мы позитивно оцениваем отчетность компании, однако оставляем без изменения рейтинг "держать", как и целевую цену в $39 за штуку".

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