Бумаги X5 остаются привлекательными для покупок по текущей цене - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги X5 Retail Group сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность при покупках по текущей цене, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", объявила предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам четвертого квартала и всего 2023 года. X5 продолжает динамично развиваться (несмотря на размер бизнеса). Темпы прироста как площадей, так и выручки обгоняют инфляцию, что делает бизнес защитным активом для инвесторов. На фоне потенциального замедления инфляции (по данным Центрального Банка) в 2024 году X5 может замедлить органический темп роста бизнеса, - пишут эксперты в обзоре. - Ключевым вопросом для инвесторов остается перерегистрация юрлица холдинга в Россию либо дружественную юрисдикцию для возможности принятия решений и выплаты дивидендов. По нашим оценкам, по итогам 2023 года ритейлер может заработать около 74-76 млрд рублей скорректированной чистой прибыли и около 67-69 млрд рублей свободного денежного потока. Это около 250 рублей дивидендов на акцию, потенциальная дивидендная доходность - 11%. Также по итогам третьего квартала на краткосрочных депозитах компании находилось 84 млрд рублей или 309 рублей на акцию, которые могут быть дополнительно выплачены в виде дивидендов в случае переезда. Бумаги X5 продолжают входить в наш модельный портфель для долгосрочного инвестора и остаются инвестиционно привлекательными по текущей цене".

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