Прогнозная цена бумаг МТС на горизонте года составляет 332 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость бумаг "МТС" на горизонте двенадцати месяцев составляет 332 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец

"МТС" продала дочернюю компанию "МТС Армения". В сделку вошла также платежная система "МобиДрам". Покупатель - Fedilco Group Limited (Кипр). Оцениваем новость как позитивную - эмитент пыталась согласовать сделку с августа 2023 года. Однако не считаем, что продажа "дочки" повлияет на бизнес материнской компании: доля "МТС Армения" в общей выручке меньше 1,5%. В последние годы деятельность "МТС" нацелена на развитии экосистемы в России. Наша целевая цена бумаги на горизонте года- 332 рубля". - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.