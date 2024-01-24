"Финам" открыл торговую идею "покупать акции United Parcel Service с целью $179 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,83%, стоп-приказ: $150, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Западные инвестдома положительно смотрят на инициативы United Parcel Service по увеличению производительности и рентабельности в 2024 году, отмечают аналитики. Это может позволить покрыть затраты компании.

"С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления и откатилась к нему в качестве уровня поддержки, возможно зарождение восходящего тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $150 риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88", - указывают в "Финаме".

United Parcel Service - американская компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике.

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