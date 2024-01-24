"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ВУШ Холдинг" с целью 300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) с целевой ценой 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,95%, стоп-приказ: 214 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Операционные результаты компании за 12 месяцев 2023 года показали рост поездок на 87% по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики. При сохранении текущей тенденции в 2024 году количество поездок может превысить 190 млн.

"С технической точки зрения цена пытается пробить локальное сопротивление на уровне 242 руб., что впоследствии может сформировать восходящую тенденцию. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 214 руб. риск на портфель составит 0,98%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,87", - указывают эксперты "Финама".

Whoosh - крупнейший в России оператор кикшеринга. Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей.

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