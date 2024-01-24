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Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Инарктики
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24 января 2024 года 13:39
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Инарктики
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Инарктики" с целевой ценой 1310 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. "Компания представила позитивные операционные результаты за 2023 год. В четвертом квартале рост выручки составил более 50% г/г за счет роста цен и объемов продаж на 29% и 21% соответственно. Цены на атлантический лосось в РФ продолжают превышать среднеисторические на фоне ограничения импорта рыбы из Норвегии. "Инарктика" - один из фаворитов нашей стратегии на 2024 год. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам компании", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНАРКТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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