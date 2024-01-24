ПСБ сохраняет позитивную оценку перспектив бумаг X5

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют позитивную оценку перспектив бумаг X5 Retail Group и целевую цену 3100 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии банка.

"Компания опубликовала ожидаемо сильные операционные результаты за IV квартал и 2023 год, - пишет аналитик Екатерина Хейфец. - Оцениваем результаты компании позитивно. Основные драйверы роста общей выручки: ускорение продовольственной инфляции, рост выручки Пятёрочки (+17,3%, доля в структуре выручки - 78%), а также же развитие онлайн-продаж (+75,7%) и дискаунт-сегмента. Сохраняем позитивный взгляд на компанию и считаем, что в 2024 году бумаги потребсектора, особенно продовольственных компаний, покажут динамику выше рынка".

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