Рынок акций РФ утром продолжил консолидацию на смешанных факторах

Москва. 24 января. Рынок акций РФ утром в среду продолжил консолидацию при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent вновь тестирует рубеж $80 за баррель); поддержку индексу МосБиржи оказывает укрепление рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3177,21 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1134,59 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Доллар просел до 88,22 рубля (-0,48 рубля).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", общая картина по индексу МосБиржи пока не меняется - краткосрочно может продолжиться консолидация до отметки 3200 пунктов, однако выход из боковика обязательно последует.

Вероятно, среднесрочно рынок может достичь верхней границы широкой боковой формации 3300 пунктов. Однако тут важным фактором будет выступать наличие сильных драйверов в виде роста цен на сырье или ослабления рубля. На американском рынке сохраняется потенциал роста по индексу S&P 500. Ключевым событием января станет заседание ФРС США - ожидается, что ставки не изменятся, но важна риторика регулятора.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов, при этом чем дольше индекс двигается в боковике, тем сильнее будет выход из него.

"Учитывая в целом позитивный внешний фон, мы склонны ожидать роста российского рынка в ближайшее время. Впрочем, несколько помешать реализации данного сценария может укрепляющийся рубль", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду утром настроения на мировых рынках смешанные: в Гонконге рынок растет на фоне позитивной динамики в акциях Alibaba (SPB: BABA), другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона настроены более осторожно в преддверии публикации выхода важных данных в США позже на текущей неделе. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут, обновляя максимумы.

Накануне стало известно, что МКАО "Яндекс" стало владельцем 99,999% акций ООО "Яндекс" вместо Yandex N.V. Не исключена положительная переоценка компании в случае завершения разделения активов на лояльных для миноритариев условиях.

X5 Group (+0,3%) в среду раскрыла операционные показатели за IV квартал 2024 года: общие продажи выросли на 24,7% (до 877,97 млрд рублей) при прогнозах роста на 19%, обращают внимание эксперты компании "Цифра брокер".

Выручка X5 выросла за счет расширения торговых площадей, прежде всего малого формата "магазинов у дома" и дискаунтеров, в сочетании с устойчивым ростом показателей существующих магазинов. По итогам 2023 года выручка ритейлера увеличилась на 20,6% (до 3 трлн 138,5 млрд рублей).

В США во вторник просел индекс Dow Jones (-0,3%), но вырос Nasdaq (+0,4%) и обновил максимум в третий раз в этом году S&P 500 (+0,3%).

Инвесторы оценивали финансовую отчетность крупных эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе. В четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны в IV квартале 2023 года и статистику продаж новых домов в декабре, а в пятницу - данные о доходах и расходах населения за тот же месяц, включая индекс потребительских цен PCE Core - ключевой индикатор инфляции для Федеральной резервной системы.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng подскочил на 3,5%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,2-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).

Объем экспорта Японии в декабре 2023 года увеличился на максимальные за год 9,8% относительно того же месяца предыдущего года - до рекордных 9,648 трлн иен ($65,22 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 9,1%, отмечает Trading Economics. В ноябре экспорт снизился на 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, по предварительной оценке рассчитывающего его Jibun Bank, в январе 2024 года вырос до 52,7 пункта по сравнению с 51,5 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с сентября прошлого года. Сводный PMI в январе поднялся до 51,1 пункта с 50 пунктов месяцем ранее и также обновил максимум с сентября.

Власти КНР рассматривают пакет мер для стабилизации фондового рынка после того, как предыдущие попытки восстановить доверие инвесторов потерпели неудачу, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, для покупки акций на материковых биржах могут быть использованы до 2 трлн юаней ($278 млрд), в основном с гонконгских счетов китайских госкомпаний. Кроме того, из местных фондов может быть выделено не менее 300 млрд юаней для инвестирования в акции. Чиновники также рассматривают другие варианты и могут объявить о некоторых из них уже на этой неделе, если они будут одобрены высшим руководством, отмечается в статье.

На нефтяном рынке утром в среду вернулись к росту в ожидании еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $80,0 за баррель (+0,6% и -0,6% накануне), мартовская цена WTI - $74,81 за баррель (+0,6% и -0,5% во вторник).

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,674 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах энергоносителей будут обнародованы в среду в 18:30 МСК.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 81 тыс. баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+13,6%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+11,5%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+8%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+7,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+5,3%).

Подешевели акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-6,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,7%), бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-3,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,26 млрд рублей (из них 749,38 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 646,64 млн рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 552,05 млн рублей на акции "МТС").