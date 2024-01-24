.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром продолжил консолидацию на смешанных факторах
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре составила 0,7%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 0,73% после повышения на 1,11% в ноябре, сообщил Росстат. В целом инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42% после 11,94% годом ранее. Рост цен в декабре оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,8%
 
Инвесторам могут разрешить снимать половину средств с ИИС-3
Владельцам индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) следует дать возможность временно снимать средства. Об этом говорится в письме Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в ЦБ и Госдуму, пишут "Известия". Сейчас...
 
Генпрокуратуру просят проверить предприятия ЖКХ
Генпрокуратуру попросили проверить ресурсоснабжающие организации (РСО; поставщики коммунальных ресурсов - тепла, воды и т. д.) на предмет расходования средств, заложенных в тарифе ЖКХ на модернизацию сетей. Проверки должны пройти в регионах, где в...
 
ЦБ создаст линию поддержки держателей цифровой валюты
Банк России планирует запустить телефонную линию поддержки для клиентов, которые будут пользоваться цифровыми рублями, пишет "Коммерсант". Об этом свидетельствует запрос предложений от заинтересованных компаний "в целях подготовки к проведению...
 
24 января 2024 года 11:41

Рынок акций РФ утром продолжил консолидацию на смешанных факторах

Москва. 24 января. Рынок акций РФ утром в среду продолжил консолидацию при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent вновь тестирует рубеж $80 за баррель); поддержку индексу МосБиржи оказывает укрепление рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3177,21 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1134,59 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Доллар просел до 88,22 рубля (-0,48 рубля).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", общая картина по индексу МосБиржи пока не меняется - краткосрочно может продолжиться консолидация до отметки 3200 пунктов, однако выход из боковика обязательно последует.

Вероятно, среднесрочно рынок может достичь верхней границы широкой боковой формации 3300 пунктов. Однако тут важным фактором будет выступать наличие сильных драйверов в виде роста цен на сырье или ослабления рубля. На американском рынке сохраняется потенциал роста по индексу S&P 500. Ключевым событием января станет заседание ФРС США - ожидается, что ставки не изменятся, но важна риторика регулятора.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов, при этом чем дольше индекс двигается в боковике, тем сильнее будет выход из него.

"Учитывая в целом позитивный внешний фон, мы склонны ожидать роста российского рынка в ближайшее время. Впрочем, несколько помешать реализации данного сценария может укрепляющийся рубль", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду утром настроения на мировых рынках смешанные: в Гонконге рынок растет на фоне позитивной динамики в акциях Alibaba (SPB: BABA), другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона настроены более осторожно в преддверии публикации выхода важных данных в США позже на текущей неделе. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут, обновляя максимумы.

Накануне стало известно, что МКАО "Яндекс" стало владельцем 99,999% акций ООО "Яндекс" вместо Yandex N.V. Не исключена положительная переоценка компании в случае завершения разделения активов на лояльных для миноритариев условиях.

X5 Group (+0,3%) в среду раскрыла операционные показатели за IV квартал 2024 года: общие продажи выросли на 24,7% (до 877,97 млрд рублей) при прогнозах роста на 19%, обращают внимание эксперты компании "Цифра брокер".

Выручка X5 выросла за счет расширения торговых площадей, прежде всего малого формата "магазинов у дома" и дискаунтеров, в сочетании с устойчивым ростом показателей существующих магазинов. По итогам 2023 года выручка ритейлера увеличилась на 20,6% (до 3 трлн 138,5 млрд рублей).

В США во вторник просел индекс Dow Jones (-0,3%), но вырос Nasdaq (+0,4%) и обновил максимум в третий раз в этом году S&P 500 (+0,3%).

Инвесторы оценивали финансовую отчетность крупных эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе. В четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны в IV квартале 2023 года и статистику продаж новых домов в декабре, а в пятницу - данные о доходах и расходах населения за тот же месяц, включая индекс потребительских цен PCE Core - ключевой индикатор инфляции для Федеральной резервной системы.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng подскочил на 3,5%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,2-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).

Объем экспорта Японии в декабре 2023 года увеличился на максимальные за год 9,8% относительно того же месяца предыдущего года - до рекордных 9,648 трлн иен ($65,22 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 9,1%, отмечает Trading Economics. В ноябре экспорт снизился на 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, по предварительной оценке рассчитывающего его Jibun Bank, в январе 2024 года вырос до 52,7 пункта по сравнению с 51,5 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с сентября прошлого года. Сводный PMI в январе поднялся до 51,1 пункта с 50 пунктов месяцем ранее и также обновил максимум с сентября.

Власти КНР рассматривают пакет мер для стабилизации фондового рынка после того, как предыдущие попытки восстановить доверие инвесторов потерпели неудачу, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, для покупки акций на материковых биржах могут быть использованы до 2 трлн юаней ($278 млрд), в основном с гонконгских счетов китайских госкомпаний. Кроме того, из местных фондов может быть выделено не менее 300 млрд юаней для инвестирования в акции. Чиновники также рассматривают другие варианты и могут объявить о некоторых из них уже на этой неделе, если они будут одобрены высшим руководством, отмечается в статье.

На нефтяном рынке утром в среду вернулись к росту в ожидании еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $80,0 за баррель (+0,6% и -0,6% накануне), мартовская цена WTI - $74,81 за баррель (+0,6% и -0,5% во вторник).

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,674 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах энергоносителей будут обнародованы в среду в 18:30 МСК.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 81 тыс. баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+13,6%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+11,5%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+8%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+7,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+5,3%).

Подешевели акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-6,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,7%), бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-3,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,26 млрд рублей (из них 749,38 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 646,64 млн рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 552,05 млн рублей на акции "МТС").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 января 2024 года 12:10
Вероятно укрепление рубля до уровней ниже 87,5 руб./$1 к концу недели - банк "Санкт-Петербург"
Вероятно укрепление рубля до уровней ниже 87,5 руб./$1 к концу недели в связи с активизацией продаж валюты для уплаты налогов, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты отмечают, что в моменте новостной фон относительно продления мер валютного контроля не оказывает значимую поддержку...    читать дальше
.
24 января 2024 года 11:46
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail с целевой ценой 4515 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "Результаты X5 за 4К2023 очень сильные. Таких темпы роста в ритейле среди крупных компаний просто нет, - отмечают аналитики. - При этом здесь вклад как...    читать дальше
.
24 января 2024 года 11:20
Потенциал роста цены акций ММК составляет 11% с текущих уровней - "Финам"
Потенциал роста цены акций "ММК" составляет 11% с текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". "Акции "ММК" сохраняют потенциал роста еще примерно на 11%. Группа "ММК" традиционно ориентирована на внутренний рынок и в силу этого менее подвержена влиянию санкций....    читать дальше
.
24 января 2024 года 11:00
Индекс Мосбиржи, вероятно, пока останется в диапазоне 3150-3200п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит торговаться в диапазоне 3150-3200 пунктов, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Чем дольше индекс двигается в боковике, тем сильнее будет выход из него. Учитывая в целом позитивный внешний фон, мы склонны ожидать рост российского рынка...    читать дальше
.
24 января 2024 года 10:42
"Финам" подтверждает прогнозную цену "префов" Транснефти на уровне 176900 руб
"Финам" подтверждает прогнозную цену привилегированных акций "Транснефти" на уровне 176900 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 14% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. По расчётам экспертов, рост прибыли может трансформироваться в выплату 19657 руб....    читать дальше
.
24 января 2024 года 10:24
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз среднего курса рубля на уровне 88 руб./$1 в 2024г
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз среднего курса рубля на уровне 88 руб./$1 в текущем году, сообщается в обзоре главного экономиста Сергея Коныгина. "Правительство РФ предложит продлить обязательную репатриацию и продажу валютной выручки, полученной по экспортным контрактам. Напомним,...    читать дальше
.
24 января 2024 года 10:11
Рубль может укрепиться до 88 руб./$1 в среду - SberCIB
Рубль может укрепиться до 88 руб./$1 в среду, а котировки Brent - приблизиться к $80 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Пара USD/RUB во вторник вновь дошла до уровня поддержки 87,6 руб./$1, - напоминают эксперты. - Это локальный максимум для рубля с июля прошлого года....    читать дальше
.
24 января 2024 года 09:55
Акции Halliburton имеют значительный потенциал роста - Freedom Finance Global
Акции Halliburton Co. имеют значительный потенциал роста, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Американский нефтесервисный гигант Halliburton представил смешанную отчетность за IV квартал 2023 года. Выручка и прибыль сократились кв/кв. Тем не менее, компания снизила...    читать дальше
.
24 января 2024 года 09:48
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 24 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
24 января 2024 года 09:36
Рубль сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления - ПСБ
Рубль сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский. "Рубль по итогам торговой сессии во вторник скорректировался, вернувшись к значениям середины прошлой недели. Доллар к закрытию торгов стоил 88,7 рублей, юань - 12,3 рубля, - указывает...    читать дальше
.
24 января 2024 года 09:21
Вероятно движение индекса Мосбиржи к 3300п в среднесрочной перспективе - БКС Экспресс
Вероятно движение индекса Мосбиржи к верхней границе диапазона 3000-3300 пунктов в среднесрочной перспективе, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Индекс Мосбиржи во вторник показал околонулевую динамику - отклонение чисто символическое: +0,1% и 3175 пунктов на закрытии, - констатирует...    читать дальше
.
24 января 2024 года 09:07
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11:15-12:30 МСК) и США (17:45 МСК) за январь; - отчет Минэнерго США о запасах...    читать дальше
.
24 января 2024 года 09:04
S&P 500 продолжает обновлять рекорды, нефть слабо дешевеет
Индексы США в основном выросли на отчетах компаний, S&P 500 в очередной раз обновил рекорд. Рынки акций АТР движутся разнонаправленно, Hang Seng прибавляет 1%. Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется на уровне $79,4 за баррель.    читать дальше
.
24 января 2024 года 08:55
Рубль стабилизировался к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов после просадки накануне
Москва. 24 января. Доллар США и юань мало изменились на Московской бирже утром в среду, рубль лег в боковик после ослабления в ходе предыдущей сессии и находится в ожидании новых драйверов к движению.    читать дальше
.
23 января 2024 года 19:45
Рынок акций РФ во вторник консолидировался выше 3175п по индексу МосБиржи на фоне роста Газпрома и ослабления рубля
Москва. 23 января. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и умеренно просевшей нефти (Brent опустилась ниже $80 за баррель); индекс МосБиржи закрепился выше 3175 пунктов за счет ослабления рубля и роста бумаг "Газпрома".    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.