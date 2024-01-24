"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail с целевой ценой 4515 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"Результаты X5 за 4К2023 очень сильные. Таких темпы роста в ритейле среди крупных компаний просто нет, - отмечают аналитики. - При этом здесь вклад как органического роста за счет новых открытий, так и отдельных покупок мелких региональных сетей. Более того, сопоставимые продажи всё ещё растут двузначными темпами, правда в четвертом квартале было большое влияние продуктовой инфляции, что отразилось на росте среднего чека. X5 сейчас торгуется по мультипликаторам EV/EBITDA (IAS 17) 3,2х, P/E 6.7х. Мы ожидаем, что компания попадет с список ЭЗО, который вероятно будет опубликован до конца первого квартала (вероятно, после сделки в "Яндексе"). Это позволит компании "пересобраться" внутри РФ и после процедуры обмена расписок на акции объявить дивиденды. С учетом дивидендов за прошлые периоды, мы ожидаем выплату более 650 рублей после редомициляции".

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