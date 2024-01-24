Индекс Мосбиржи, вероятно, пока останется в диапазоне 3150-3200п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит торговаться в диапазоне 3150-3200 пунктов, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Чем дольше индекс двигается в боковике, тем сильнее будет выход из него. Учитывая в целом позитивный внешний фон, мы склонны ожидать рост российского рынка в ближайшее время. Впрочем, несколько помешать реализации данного сценария может укрепляющийся рубль", - отмечает аналитик в комментарии.

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