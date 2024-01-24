Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз среднего курса рубля на уровне 88 руб./$1 в 2024г

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз среднего курса рубля на уровне 88 руб./$1 в текущем году, сообщается в обзоре главного экономиста Сергея Коныгина.

"Правительство РФ предложит продлить обязательную репатриацию и продажу валютной выручки, полученной по экспортным контрактам. Напомним, что это стало обязательным в соответствии с президентским указом от октября прошлого года. Данное требование пока действует до апреля 2024 года. Банк России при этом не видит веских причин, чтобы продлить требование, и отмечает, что со временем компании находят способы, чтобы обойти ограничения, а влияние этой меры на валютный рынок за прошедшие месяцы было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики (уровня ключевой ставки), - указывает эксперт. - С введением в октябре обязательной продажи валюты рубль заметно укрепил свои позиции, и курс пары USD/RUB сейчас находится ниже 90 руб./$1. В этой связи нам данная мера представляется эффективной, а ее продление умерит, скорее всего, спекуляции частных инвесторов, ставящих на обвал рубля после мартовских выборов. Наш прогноз по среднему по году курсу прежний - 88 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.