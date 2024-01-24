Рубль может укрепиться до 88 руб./$1 в среду - SberCIB

Рубль может укрепиться до 88 руб./$1 в среду, а котировки Brent - приблизиться к $80 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Пара USD/RUB во вторник вновь дошла до уровня поддержки 87,6 руб./$1, - напоминают эксперты. - Это локальный максимум для рубля с июля прошлого года. Однако, как и на прошлой неделе, на этих уровнях возник повышенный спрос на валюту. В результате рубль ослаб до 88,7 руб./$1. В среду утром он восстановился до 88,3 руб./$1 и в течение дня при поддержке со стороны экспортеров может закрепиться около 88 руб./$1".

Цены на нефть, в свою очередь, стабилизировались выше $79 за баррель. Во вторник баррель Brent подешевел на $0,51 до $79,55. Значимых событий на рынке нефти не было. Аналитики инвестбанка ожидают, что в среду котировки Brent вновь приблизятся к $80 за баррель.

"Аукционы ОФЗ в среду определят настрой рынка, - уверены в SberCIB. - На аукционах Минфин предложит один 10-летний выпуск ОФЗ с фиксированным купоном. Если премии опять окажутся незначительными, доходности ОФЗ на вторичном рынке будут изменяться в узком диапазоне".

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