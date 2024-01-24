Акции Halliburton имеют значительный потенциал роста - Freedom Finance Global

Акции Halliburton Co. имеют значительный потенциал роста, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Американский нефтесервисный гигант Halliburton представил смешанную отчетность за IV квартал 2023 года. Выручка и прибыль сократились кв/кв. Тем не менее, компания снизила чистый долг на $319 млн, выкупила собственные акции на $254 млн и повысила дивиденды, - отмечает эксперт. - Мы нейтрально оцениваем результаты Halliburton за квартал, однако ожидаем позитивной реакции рынка на отчетность компании благодаря повышению дивидендов. На наш взгляд, акции компании имеют значительный потенциал роста с текущих уровней. Тем не менее, долгосрочные позиции в акциях компании лучше открывать в весенние месяцы, когда низкий спрос на нефть и газ оказывают давление на котировки углеводородов. Кроме того, первый квартал является сезонно слабым для нефтесервисных компаний".

Аналитик выделяет следующие потенциальные драйверы роста акций Halliburton:

- Решение стран ОПЕК+ по добровольному ограничению добычи и экспорта, а также расширение военных действий на Ближнем Востоке может привести к росту цен на нефть.

- В 2024 году компания может увеличить размер квартального дивиденда до $0,18 на бумагу и продолжить обратный выкуп акций, что позитивно отразится на котировках.

Потенциальные риски:

- Наступление рецессии в странах с развитой экономикой может привести к падению цен на нефть и снижению буровой активности, оказав негативное влияние на результаты Halliburton.

- Акции компании подвержены рискам со стороны высокой инфляции.

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