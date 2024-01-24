Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали финансовую отчетность крупных эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе. В четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и статистику продаж новых домов в декабре, а в пятницу - данные о доходах и расходах населения за тот же месяц, включая индекс потребительских цен PCE Core - ключевой индикатор инфляции для Федеральной резервной системы.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают меры поддержки фондового рынка Китая, а также статданные по Японии и Австралии. Японский Nikkei 225 по итогам торгов упал на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,6%. Вместе с тем австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 1%. Власти КНР рассматривают пакет мер для стабилизации фондового рынка после того, как предыдущие попытки восстановить доверие инвесторов потерпели неудачу, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, для покупки акций на материковых биржах могут быть использованы до 2 трлн юаней ($278 млрд), в основном с гонконгских счетов китайских госкомпаний. Кроме того, из местных фондов может быть выделено не менее 300 млрд юаней для инвестирования в акции. Чиновники также рассматривают другие варианты и могут объявить о некоторых из них уже на этой неделе, если они будут одобрены высшим руководством, отмечается в статье.

В свою очередь цены на нефть слегка подрастают на торгах в среду, трейдеры ждут еженедельных данных о запасах энергоносителей в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,59 за баррель, что на 0,05% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,6%, до $79,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,16%, до $74,49 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,5%, до $74,37 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали резкое сокращение запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе - на 6,674 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 мск. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 81 тыс. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, а также за ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 января выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,252 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,011 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,11% и составил 105,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 878,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+1,38%), "Автодор-003Р-02" (+0,37%) и "Эталон-Финанс-П03" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "РСХБ БО-09" (-0,43%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,42%) и "Сэтл Групп-001Р-03" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что оператор связи "Унител" завершил размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Размещение займа продолжалось с 20 декабря 2023 года. Ставка 1-4-го купонов была установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов - 17% годовых, 9-12-го купонов - 15% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению на уровне 18,4% годовых. Купоны квартальные.

ООО "Аквилон-лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Якорным инвестором по выпуску выступил МСП банк. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 17,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 18,9% годовых. По облигациям предусмотрена амортизация: по 8% от номинала будет погашено в даты окончания с 1-го по 11-й купоны, 12% номинальной стоимости - в дату окончания 12-го купона.

ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) установило ставку 1-го купона облигаций с номиналом в золоте серии 001PLZL-01 объемом 15 млрд 5,25 тыс. рублей на уровне 3,1% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 23 января без премаркетинга. Срок обращения облигаций - 5,5 года без оферты, купоны по выпуску полугодовые. Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота, что равно 5 тыс. 737 руб. 50 коп. на 23 января 2024 года. При размещении облигаций, выплате дохода, приобретении и погашении бумаг денежный эквивалент ее номинальной стоимости выражается в рублях. Таким образом, количество бумаг составляет 2 млн 614,380 тыс. штук. Техразмещение выпуска запланировано на 26 января. Бессрочная программа бондов серии 001PLZL объемом до 200 млрд рублей была зарегистрирована в сентябре 2022 года. Срок обращения бумаг, размещаемых по программе, не должен превышать 10 лет.

ООО "Мой самокат" 29 января начнет размещение выпуска 2-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Датой окончания размещения станет 182-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Размещение будет проходить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 20% годовых, купоны ежемесячные. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

МФК "Быстроденьги" планирует в период с 30 января по 1 февраля начать размещение выпуска облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 300-500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 21% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 23,1% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 6 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 17,23% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через 2 года. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 26-28-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 14% годовых. Бонды серии БО-07 на 5 млрд рублей со сроком обращения 33 года компания разместила в ноябре 2017 года по ставке 7,65% годовых. Ставка текущего купона - 14,3% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 2 февраля.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 8-16-го купонов облигаций серии 001Р-17 на уровне 12,75% годовых. Основной выпуск 10-летних бондов объемом 10 млрд рублей банк разместил в июле 2020 года. Вслед за основным выпуском ГПБ разместил еще 5 дополнительных выпусков облигаций на общую сумму 630,21 млн рублей, в результате общий номинальный объем займа составляет 10,63 млрд рублей. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 5,85% годовых до оферты с исполнением 5 февраля 2024 года.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 29-го купона 15-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 18,2% годовых. Компания разместила выпуск в феврале 2017 года. Ставки 1-28-го купонов установлены на уровне 11% годовых. Купоны квартальные.

"Инград" (MOEX: OPIN) досрочно погасил часть выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 15 млрд рублей, которая оставалась в обращении. Десятилетний выпуск серии 001Р-02 номинальным 20 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года. В конце декабря 2023 года "Инград" погасил часть выпуска на 5 млрд рублей. Ставка текущего купона по выпуску составляла 18% годовых.

ООО "Газпром капитал" приняло решение 7 февраля досрочно погасить два выпуска облигаций серий БО-05 и БО-06 общим объемом 30 млрд рублей. Погашения состоятся в дату окончания 14-го купонного периода. Десятилетние выпуски объемом по 15 млрд рублей каждый были размещены в феврале 2017 года по ставке полугодового купона 8,9% годовых до планируемой оферты с исполнением 12 февраля 2024 года. Ставки очередных купонов компания не устанавливала.