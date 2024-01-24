Рубль сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления - ПСБ

Рубль сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Рубль по итогам торговой сессии во вторник скорректировался, вернувшись к значениям середины прошлой недели. Доллар к закрытию торгов стоил 88,7 рублей, юань - 12,3 рубля, - указывает эксперт. - Основная причина снижения, по нашему мнению, заключается в отсутствии ожидаемого роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и повышенного спроса на валюту за счет локального восстановления импорта и активизации трансграничных платежей. В этих условиях даже новость о возможной пролонгации обязанности продажи валютной выручки не смогла преодолеть давление на рубль. В среду утром рубль пытается укрепиться - доллар подешевел до 88,3 руб./$1. Считаем, что потенциал возможного укрепления рубля сохраняется. Ждем, что сегодня доллар попробует зафиксироваться в диапазоне 87,5 - 88,5 руб./$1".

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