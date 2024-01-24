Вероятно движение индекса Мосбиржи к 3300п в среднесрочной перспективе - БКС Экспресс

Вероятно движение индекса Мосбиржи к верхней границе диапазона 3000-3300 пунктов в среднесрочной перспективе, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи во вторник показал околонулевую динамику - отклонение чисто символическое: +0,1% и 3175 пунктов на закрытии, - констатирует эксперт. - Оборот торгов, включая вечернюю сессию, не дотянул и до 50 млрд руб. Вялотекущий боковик продолжается вот уже 7 сессий, и выход из консолидации может быть сильным - как правило, затишье предшествует всплеску волатильности и направленному ходу. С технической точки зрения консолидация на рынке при пониженных оборотах торгов идет в русле плоской коррекции индекса после недавнего достижения двухмесячных максимумов на уровне 3200 пунктов. Поддержка - 3150 пунктов. Пока она не сдана, вероятность прорыва январского сопротивления высокая".

Рассматривая картину шире, среднесрочно аналитик БКС ожидает движения индекса Мосбиржи на верхнюю границу полугодового боковика 3000-3300 пунктов, а долгосрочно фундаментальная стоимость индекса им оценивается в 3650 пунктов, и это без дивидендной "начинки". С дивидендами капитализация рынка видится на 4000п по шкале индекса Мосбиржи.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.