Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11:15-12:30 МСК) и США (17:45 МСК) за январь;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- индекс цен производителей России за декабрь (19:00 МСК);

- квартальные результаты Tesla, Abbott Labs, IBM, AT&T, Freeport-McMoran, Kimberly-Clark;

- операционные результаты X5 Retail Group за IV кв. 2023 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.