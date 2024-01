S&P 500 продолжает обновлять рекорды, нефть слабо дешевеет

Индексы США в основном выросли на отчетах компаний, S&P 500 в очередной раз обновил рекорд. Рынки акций АТР движутся разнонаправленно, Hang Seng прибавляет 1%. Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется на уровне $79,4 за баррель.

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали финансовую отчетность крупных эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе.

В четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и статистику продаж новых домов в декабре, а в пятницу - данные о доходах и расходах населения за тот же месяц, включая индекс потребительских цен PCE Core - ключевой индикатор инфляции для Федеральной резервной системы.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) подорожали на 5,3%. В минувшем квартале авиакомпания увеличила выручку на 10%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

Капитализация Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (P&G), крупнейшего в мире производителя потребительских товаров, увеличилась на 4,1%. Прибыль P&G без учета разовых факторов в октябре-декабре превысила консенсус-прогноз аналитиков.

Оператор связи Verizon Communications (SPB: VZ) в четвертом квартале получил чистый убыток, но его выручка оказалась лучше ожиданий экспертов. Его бумаги прибавили в цене 6,7%.

Рыночная стоимость Halliburton Co. (SPB: HAL) выросла на 2,5%. Нефтесервисная компания нарастила чистую прибыль в прошлом квартале на 1%, выручку - на 3%, а ее скорректированная прибыль превзошла прогноз рынка.

RTX Corp. (SPB: RTX) (ранее Raytheon Technologies) в четвертом квартале увеличила выручку на 10%. Котировки ее бумаг поднялись на 5,3%.

Производитель грузовиков Paccar Inc. (SPB: PCAR) завершил минувший квартал и весь 2023 год с рекордными выручкой и чистой прибылью. Цена его бумаг повысилась на 4% и также обновила исторический максимум, достигнув $101,01 за штуку. Компания получает чистую прибыль уже 85 лет подряд.

Акции конгломерата TKO Group, владеющего организатором турниров по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC) и организатором турниров по реслингу World Wrestling Entertainment (SPB: WWE) (WWE), подскочили в цене на 15,8% после новостей о включении актера и бывшего реслера Дуэйна "Скалы" Джонсона в состав совета директоров TKO.

Кроме того, WWE продала стриминговому сервису Netflix Inc. (SPB: NFLX) эксклюзивные права на показ реслинг-шоу WWE Raw в течение 10 лет за $5 млрд. Бумаги Netflix подорожали на 1,3%.

Между тем 3M Co. (SPB: MMM), выпускающая десятки тысяч различных товаров, потеряла 11% капитализации, несмотря на сильную отчетность. Инвесторов разочаровал ее прогноз на 2024 год.

Бумаги General Electric Co. (SPB: GE) подешевели на 1%. Компания также дала слабые прогнозы и сократила чистую прибыль в октябре-декабре.

Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (J&J) в четвертом квартале нарастила чистую прибыль на 28%, выручку - на 7,3%, причем последняя наряду со скорректированной прибылью превзошла оценки аналитиков. Тем не менее рыночная стоимость J&J сократилась на 1,6%.

Цена акций D.R. Horton Inc. (SPB: DHI) упала на 9,2%. Одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости в первом квартале 2024 фингода снизила чистую прибыль на 1,2%, хотя выручка выросла на 6%. В расчете на акцию прибыль увеличилась, но не оправдала ожиданий рынка.

Военно-промышленная Lockheed Martin (SPB: LMT) зафиксировала в четвертом квартале 2023 года чистую прибыль и выручку примерно на уровне предыдущего года. Котировки ее бумаг снизились на 4,2%.

Рыночная стоимость поставщика продукции для медицинской диагностики Lantheus Holdings (SPB: LNTH) уменьшилась на 4,4%. Компания сообщила, что главный исполнительный директор Мэри-Энн Хайно и председатель совета директоров Брайан Маркисон поменяются должностями.

Бумаги Vroom Inc. рухнули в цене на 42,4%. Компания сообщила о сворачивании бизнеса онлайн-торговли подержанными машинами, но продолжит развивать направления автофинансирования и аналитики.

Dow Jones Industrial Average понизился во вторник на 0,25%, до 37905,45 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,29% - до 4864,6 пункта. Индикатор третий раз в этом году обновил исторический максимум.

Nasdaq Composite прибавил 0,43% и составил максимальные с 4 января 2022 года 15425,94 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают меры поддержки фондового рынка Китая, а также статданные по Японии и Австралии.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%.

Власти КНР рассматривают пакет мер для стабилизации фондового рынка после того, как предыдущие попытки восстановить доверие инвесторов потерпели неудачу, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, для покупки акций на материковых биржах могут быть использованы до 2 трлн юаней ($278 млрд), в основном с гонконгских счетов китайских госкомпаний. Кроме того, из местных фондов может быть выделено не менее 300 млрд юаней для инвестирования в акции. Чиновники также рассматривают другие варианты и могут объявить о некоторых из них уже на этой неделе, если они будут одобрены высшим руководством, отмечается в статье.

Список лидеров роста на торгах в Гонконге возглавляют бумаги Alibaba (SPB: BABA), дорожающие на 4,1%.

Также заметно повышается капитализация NetEase Inc. (SPB: NTES) (+3,8%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+3,6%), PetroChina Co. (SPB: 857) (+3,2%), Sands China (SPB: 1928) (+2,7%) и Meituan (SPB: 3690) (+2%).

В свою очередь акции Li Auto (SPB: LI) дешевеют на 5,2%, China Resources Beer - на 5,1%, Longfor Group Holdings - на 4,7%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 4%, Lenovo - на 2,6%, BYD - на 2,2%, Geely - на 1,5%.

Японский Nikkei 225 опускается на 0,9%.

Объем экспорта Японии в декабре 2023 года увеличился на максимальные за год 9,8% относительно того же месяца предыдущего года - до рекордных 9,648 трлн иен ($65,22 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 9,1%, отмечает Trading Economics. В ноябре экспорт снизился на 0,2%.

Японский импорт в прошлом месяце сократился на 6,8% - до 9,586 трлн иен. Спад отмечен по итогам девятого месяца подряд. Консенсус-прогноз предполагал уменьшение импорта на 5,3% после падения в ноябре на 11,9%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, по предварительной оценке рассчитывающего его Jibun Bank, в январе 2024 года вырос до 52,7 пункта по сравнению с 51,5 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с сентября прошлого года.

Сводный PMI в январе поднялся до 51,1 пункта с 50 пунктов месяцем ранее и также обновил максимум с сентября.

Заметнее всех в составе Nikkei теряют в цене акции Mitsui Fudosan и Mitsubishi Estate (-3,3% у обеих). Рыночная стоимость Yaskawa Electric сокращается на 3,1%, Sumitomo Realty & Development - на 3%, Tobu Railway, Tokyo Tatemono и Terumo - на 2,9%.

В свою очередь капитализация NEXON увеличивается на 6%. Также существенно повышаются котировки бумаг в финсекторе: Mitsubishi UFJ Financial Group - на 4,3%, Chiba Bank - на 4%, Concordia Financial Group - на 3,8%, Resona Holdings, Mizuho Financial Group и Fukuoka Financial Group - на 3,6%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 3,4%, Shizuoka Financial Group - на 3,2%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,6%.

Цена акций Hyundai Motor опускается на 0,1%, Posco - на 0,6%, Samsung Electronics - на 2,1%, Korean Air Lines - на 0,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 набрал 0,1%.

Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе Австралии в январе вырос до 50,3 пункта с 47,6 пункта в декабре, согласно предварительным данным. Значение индекса, рассчитываемого Judo Bank, выше отметки в 50 пунктов говорит о росте активности в этом сегменте экономики. Индикатор превысил ее впервые за 11 месяцев.

PMI для сферы услуг поднялся в этом месяце до 47,9 пункта с 47,1 пункта месяцем ранее. Активность в ней снижается четвертый месяц подряд.

Акции BHP подорожали на 1,2%, Rio Tinto - на 1%.

Цены на нефть слабо снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $79,4 за баррель, что на $0,15 (0,19%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,51 (0,6%), до $79,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,14 (0,19%), до $74,23 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,39 (0,5%), до $74,37 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,674 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 мск.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 81 тыс. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, а также ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает Market Watch.