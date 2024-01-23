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23 января 2024 года 19:45

Рынок акций РФ во вторник консолидировался выше 3175п по индексу МосБиржи на фоне роста Газпрома и ослабления рубля

Москва. 23 января. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и умеренно просевшей нефти (Brent опустилась ниже $80 за баррель); индекс МосБиржи закрепился выше 3175 пунктов за счет ослабления рубля и роста бумаг "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3175,74 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1130,09 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 88,56 рубля (+0,76 рубля).

Подорожали акции ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+3,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,6% "префы"), "Газпрома" (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) (SPB: TCS) Group (+0,5%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

МКАО "Яндекс", зарегистрированное в САР в конце прошлого года, стало владельцем 99,999% ООО "Яндекс" - основной операционной компании "Яндекса" в РФ. Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 22 января.

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник торговался в нейтральном ключе. Индекс МосБиржи курсировал недалеко от уровней закрытия предыдущей сессии, причем обороты торгов с начала недели остаются невысокими - инвесторы находятся в поисках новых идей и драйверов.

Нефтяные цены Brent буксуют чуть ниже $80 за баррель, на внешних рынках ситуация спокойная, в фокусе внимания остаются сигналы регуляторов, экономическая статистика и корпоративный новостной фон. В среду Fix Price (MOEX: FIXP) и X5 Group представят операционные результаты за IV квартал 2023 года, в США и еврозоне выйдут предварительные январские индексы деловой активности PMI в производственном секторе. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 января - 3100-3225 пунктов, считает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи остается выше отметки 3170 пунктов и сохраняет рамки восходящей тенденции, которая началась в конце минувшего года. Поддержку индексу во вторник оказало ослабление рубля и рост акций "Газпрома" и Сбербанка, в то время как давление оказывало снижение нефтяных котировок.

Во вторник появились сообщения, что правительство РФ может продлить обязательную продажу валютной выручки отдельными экспортерами до конца 2024 года. Однако ЦБ РФ заявил, что не видит оснований для продления данного обязательства - по оценке регулятора, влияние обязательной продажи валютной выручки в прошедшие месяцы снизилось, отметил Кравченко.

Нефть во вторник локально скорректировалась, но не оставляет попыток прорыва выше $80 за баррель Brent. Очагами напряжения на карте остаются Красное море и Ближний Восток, что удерживает нефть от возможного снижения. Текущая ситуация уже вызвала сокращение прохода танкеров в Суэцком канале, при этом фрахтовые ставки выросли. Текущая ситуация заставляет пересматривать пути поставки нефти в ЕС на более дорогие, что увеличивает ее стоимость и растягивает сроки логистики, отмечает эксперт.

На этой неделе выйдут очередные данные по инфляции в США, и ожидается, что она вновь снизится. Нефтяные котировки могут позитивно отреагировать на статистику, учитывая, что эта тенденция приближает момент снижения базовой ставки американским регулятором, что вызовет оживление экономики США и может спровоцировать повышение спроса на нефть, считает Кравченко.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что рынок акций РФ завершил торги во вторник смешанно при низкой активности инвесторов.

В мире продолжает усиливаться беспокойство относительно замедления экономики Китая, что создает негативный фон для рынков акций. Российский фондовый рынок показывает вялые объемы торгов, скорее всего, в связи с международными новостями и с тем, что до сезона корпоративных отчетностей все еще далеко. Мировые резервные валюты во вторник снова начали расти по отношению к рублю, после того, когда в правительстве РФ и в Банке России прозвучали противоречивые заявления относительно возможности продления указа президента РФ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки до конца 2024 года.

Цена нефти Brent во вторник немного снизилась из-за неоднозначной геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Лидерами роста на фондовом рынке во вторник оказались акции "Россетей" (+3,6%) после выхода сильных операционных результатов ее дочерней компании ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) за 2023 год. Лидерами понижения оказались акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,9%) и "Мечела" (-1,8%), возможно, в связи с обсуждением в правительстве РФ возможности повышения НДПИ для угледобывающих компаний. В среду индекс МосБиржи может по-прежнему двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов, считает Мильчакова.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, нефть Brent может вновь протестировать рубеж $80 за баррель на фоне роста геополитической напряженности и сдержанной макроповестки на этой неделе. Признаки сдержанного восстановления на нефтяном рынке обеспечат дальнейший рост цен Brent по мере ухудшения условий для судоходства в Красном море и Суэцком канале, вызванного ракетными обстрелами судов и артиллерийскими обстрелами на Ближнем Востоке.

Нефть сильно недооценена, а текущие цены не в полной мере отражают премию за риск, связанный с возможными перебоями поставок с Ближнего Востока. Котировки Brent вполне могут пробить уровень $80 за баррель, но при этом усиление волатильности предполагает, что в ближайшие дни даже в условиях роста фьючерсы продолжат торговаться в довольно скромном диапазоне - $77-81 за баррель, полагают эксперты Альфа-банка.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,6%), но просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,01-0,4%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,04-0,4%, Nasdaq топчется на месте).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам январского заседания, как и предполагали аналитики.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность 10-летних гособлигаций - около нуля. Ориентир максимальной доходности 10-летних госбумаг остался на уровне 1% годовых.

При этом японский ЦБ снизил прогноз инфляции без учета стоимости свежих продуктов питания на 2024 финансовый год, который начнется 1 апреля, до 2,4% с ожидавшихся в октябре 2,8%, что отражает уменьшение нефтяных цен.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены отыграли большую часть дневной нисходящей коррекции.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,73 за баррель (-0,4% и +1,9% накануне), мартовская цена WTI - $74,58 за баррель (-0,2% и +2,1% в понедельник).

Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать напряженность в Красном море. Участники рынка полагают, что проблемы для судоходства в регионе сохранятся в течение долгого времени.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+23,1%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+16%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+14,9% и +8,8% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+14,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+8,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+8,4%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+7,2%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+6,7%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+6,7%).

Снизились акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,3%), "Распадской" (-3,9%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,04 млрд рублей (из них 5,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,51 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,15 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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