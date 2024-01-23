Цены евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение UST

Москва. 23 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 10 базисных пунктов - до 63,91% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 10,02% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,2% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,27% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличились за день на 2 базисных пункта - до 35,83% от номинала (доходность опустилась на 0,5 базисного пункта, составив 14,76% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 14 базисных пунктов - до 71,59% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов, составив 19,66% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 63,66% от номинала (доходность не изменилась и составила 18,4% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене за день всего 1 базисный пункт, подешевев до 50,61% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 19,93% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 116 базисных пунктов, составив 66,33% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после локальной позитивной коррекции 22 января во вторник вновь перешли к умеренному снижению в преддверии публикации важных статданных на этой неделе.

В четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и статистику продаж новых домов в декабре, а в пятницу - данные о доходах и расходах населения за тот же месяц, включая индекс потребительских цен PCE Core - ключевой индикатор инфляции для Федеральной резервной системы. Кроме того, участники рынка будут внимательно следить за первым в 2024 году заседанием Европейского центрального банка, которое состоится в четверг.