SberCIB сохраняет позитивную оценку акций Whoosh

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку акций Whoosh, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка Максима Кондратьева и Дмитрия Трошина.

"Whoosh представила операционные результаты за 2023 год. Мы считаем результаты Whoosh нейтральными для акций компании. Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы Whoosh и сохраняем оценку "покупать". Мы опубликуем наш прогноз годовых результатов компании ближе к марту, когда Whoosh планирует опубликовать отчетность за 2023 год по МСФО", - пишут эксперты.

Также аналитики SberCIB напоминают, что в августе 2023 года Whoosh успешно разместила облигации на 4 млрд рублей с купоном 11,8%. Полученные средства были конвертированы в иностранную валюту. Привлечение средств позволит компании значительно увеличить парк самокатов в период, когда они не используются по сезонным причинам.

"Наши текущие прогнозы предполагают, что в 2024 году Whoosh увеличит свой парк на 55 тыс. самокатов (на 37%), число поездок вырастет на 43% до 148,3 млн (на фоне повышения загрузки самокатов), а число клиентов увеличится на 5,7% до 21,9 млн, - указывают Кондратьев и Трошин. - При этом следует отметить потенциальное ужесточение конкуренции со стороны "Юрент".

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