Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Barrick Gold на уровне $20

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Barrick Gold на уровне $20 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент сообщил о негативных предварительных результатах работы за полный 2023 год и четвертый квартал. На фоне роста производства в 4К23 предварительный объем добычи золота за весь год в размере 4,05 млн унций не дотянул до минимального прогноза в 4,2-4,6 млн унций, а производство 420 млн фунтов меди за 2023 год оказалось на нижней границе гайденса. Сохраняем целевую цену без изменений на уровне $20 за акцию и рекомендуем "покупать", хотя и предостерегаем, что бумаги могут упереться в "пол 2020 года", - указывает аналитик Виталий Кононов.

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