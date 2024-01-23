Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций BHP до $64

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций BHP Group с $68 до $64 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Виталия Кононова.

"Группа завершила второй квартал 2024 финансового года с неоднозначными показателями по всем подразделениям, при этом сценарии по меди и углю не оправдались. Прогноз на 2024 финансовый год по основным сегментам в целом не изменился, однако снижение гайденса по производству Met Coal и повышение по себестоимости единицы продукции BMA негативно повлияли на прогнозы денежных потоков на текущий год. Мы воздерживаемся от публикации рекомендации "покупать", несмотря на хорошие перспективы компании в долгосрочном плане. Ставим бумаги компании на удержание в свете операционных проблем и рисков понижения цен. Мы уменьшаем нашу 12-месячную целевую цену до $64 за акцию (ранее было $68)", - пишет эксперт в обзоре.

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