Курс рубля в среднем сложится близким к 88 руб./$1 в 2024г - "Мои Инвестиции"

Курс пары USD/RUB в среднем в текущем году сложится близким к 88 руб./$1 в отсутствие дополнительных шоков, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Елена Ахмедова и Егор Постолит.

"Предлагается продлить обязательную продажу валютной выручки экспортерами до конца текущего года (ранее предполагалось, что действие мер, введенных в октябре 2023 года, закончится в мае 2024 года). По данным ЦБ, чистые продажи валюты экспортерами выросли с $7,8 млрд в месяц в июле-сентябре до $13,7 млрд в месяц в октябре-декабре, что в большой степени объясняется ростом цен на нефть. Что важнее, выросла доля конвертируемой крупнейшими экспортерами валютной выручки - с 72% в среднем в июле-сентябре до 90+% в октябре-ноябре. Это основной эффект меры, - отмечают эксперты. - По нашим оценкам, в среднем в 2024 году курс пары USD/RUB сложится близким к 88 руб./$1 в отсутствие дополнительных шоков. Напомним, другой важной составляющей для формирования курса рубля является большой объем нерегулярных продаж валюты ЦБ около 2,4 трлн руб. в течение 2024 года".

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