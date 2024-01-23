Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 4825-4875п во вторник - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 4825-4875 пунктов в течение торговой сессии вторника, считают аналитики Freedom Finance Global.

"Полагаем, что предстоящие торги будут характеризоваться низкой внутридневной волатильностью. Ориентируемся на колебания индекса S&P 500 в диапазоне 4825-4875 пунктов. В части баланса рисков наши ожидания нейтральны, но акции малой капитализации вновь могут показывать опережающую динамику, - указывают эксперты в обзоре. - S&P 500 находится в области исторических максимумов. В последние три торговые сессии мы наблюдаем увеличение числа акций, участвующих в ралли, что является позитивным знаком. Разворотных паттернов не наблюдается, рынок остается склонным к росту, но возможна консолидация. Ближайшая зона поддержки - 4800-4820 пунктов".

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