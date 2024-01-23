"Финам" подтверждает рейтинг акций VanEck China Bond ETF на уровне "держать" с целевой ценой $21,87 за бумагу на январь 2025 года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"VanEck China Bond ETF - это ставка на укрепление юаня по отношению к американской валюте, хеджированная купонными платежами по высококачественным китайским облигациям, - пишет аналитик Алексей Ковалев. - Мы ожидаем нейтральное сочетание факторов для капитализации фонда на горизонте 12 месяцев и подтверждаем рейтинг "держать" для его акций".

VanEck China Bond ETF создан в 2014 году и воспроизводит структуру индекса, который состоит из высококачественных облигаций с фиксированной ставкой, номинированных в юанях, выпущенных в Китайской Народной Республике правительственными и квазигосударственными (прежде всего, госбанками) эмитентами.

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