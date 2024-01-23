Рынок акций РФ утром консолидируется у 3170п по индексу МосБиржи, вырос "Яндекс"

Москва. 23 января. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips на улучшении внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent превысила $80 за баррель); индекс МосБиржи топчется в районе 3170 пунктов на фоне стабилизации рубля, в лидерах роста выступают бумаги "Яндекса".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3172,76 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1138,69 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 87,78 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

МКАО "Яндекс", зарегистрированное в САР в конце прошлого года, стало владельцем 99,999% ООО "Яндекс" - основной операционной компании "Яндекса" в РФ. Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 22 января.

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%) и Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи продолжает торговаться в середине широкого боковика с нижней поддержкой 3000 пунктов и верхним сопротивлением 3300 пунктов. Из потенциальных катализаторов, которые могли бы позитивно повлиять на российский рынок, можно отметить цены на нефть. В то же время на котировках экспортеров в целом негативно сказывается укрепление рубля. Таким образом, краткосрочно консолидация индекса МосБиржи может продолжиться. В США продолжается сезон отчетности, однако ключевое событие месяца состоится на следующей неделе (заседание ФРС).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть остаются в "плюсе" после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Настроения в Китае также улучшились после новостей о запланированном пакете поддержки национального фондового рынка.

Во вторник рынок акций РФ, вероятно, останется в узком диапазоне в ожидании поступления значимых корпоративных и экономических драйверов движения. Нельзя исключать повышенного спроса на акции нефтяных компаний после попыток цен на нефть вернуться к локальным максимумам. Интерес у российских инвесторов также вызывают потенциальные дивидендные истории. Значимых покупок пока не наблюдается в Сбербанке, акции которого, продолжают смотреть в район 300 руб. в ожидании очередных рекордных выплат, отметила Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в верхней части диапазона 3150-3200 пунктов. Учитывая повышенный спрос инвесторов на акции внутренних секторов, в ближайшие дни лучше рынка могут быть бумаги финансового сектора, которые на данный момент заметно отстают от рынка. Позитивный взгляд также сохраняется на сектор IT-компаний. В аутсайдерах могут оказаться акции угледобывающих компаний на фоне появившихся сообщений о том, что Минфин рассматривает возможность повышения НДПИ для отрасли, считает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,4%, причем обновили максимумы Dow Jones (+0,4%, до 38001,81 пункта) и S&P 500 (+0,2%, до 4850,43 пункта).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за IV квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Кроме того, трейдеры следят за сигналами от Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ, проведет заседание в четверг).

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили в пределах 0,1%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам январского заседания, как и предполагали аналитики.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность 10-летних гособлигаций - около нуля. Ориентир максимальной доходности 10-летних госбумаг остался на уровне 1% годовых.

При этом японский ЦБ снизил прогноз инфляции без учета стоимости свежих продуктов питания на 2024 финансовый год, который начнется 1 апреля, до 2,4% с ожидавшихся в октябре 2,8%, что отражает уменьшение нефтяных цен.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после резкого скачка накануне до месячных максимумов (с 26 декабря) из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $80,19 за баррель (+0,2% и +1,9% накануне), мартовская цена WTI - $74,92 за баррель (+0,2% и +2,1% в понедельник).

Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать напряженность в Красном море. Участники рынка полагают, что проблемы для судоходства в регионе сохранятся в течение долгого времени.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+11,9% и +9,2% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+8,3%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+4,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,6%).

Подешевели акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-4%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-2,1% и -2,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 11,74 млрд рублей (из них 2,51 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,23 млрд рублей на бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) и 1,055 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR)).

Рк вч

MOEX$#&: ALRS, GAZP, GMKN, IRAO, KTSB, KUBE, LKOH, MGNT, MISB, MOEX, MRKS, MTLR, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, POLY, PSKB, ROSN, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TCSG, TGKB, VKCO, VTBR, YNDX

SPB$#&: SPBE, TCS