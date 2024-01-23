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Главная / Мнения аналитиков / "Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции ВК с целью 670 руб
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23 января 2024 года 14:38
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции ВК с целью 670 руб
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ВК" (ранее VK Company) с целью 670 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на декабрь 2023 года, открытую 15 ноября 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков. Аналитики сервиса выпустили инвестидею на покупку бумаг ВК на фоне восстановления котировок после переезда компании в Россию и сильного отчета за девять месяцев 2023 года, показавшего рост выручки на 37%. Тогда акции компании стоили 603 рубля за одну ценную бумагу. 23 января 2024 года цена акций "ВК" выросла до 670 рублей за одну бумагу. Эксперты закрывают инвестидею. Итоговая доходность за два месяца составила 10% без учета комиссии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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24 января 2024 года 12:10
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Акции Halliburton Co. имеют значительный потенциал роста, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Американский нефтесервисный гигант Halliburton представил смешанную отчетность за IV квартал 2023 года. Выручка и прибыль сократились кв/кв. Тем не менее, компания снизила... читать дальше
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.24 января 2024 года 09:36
Рубль сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский. "Рубль по итогам торговой сессии во вторник скорректировался, вернувшись к значениям середины прошлой недели. Доллар к закрытию торгов стоил 88,7 рублей, юань - 12,3 рубля, - указывает... читать дальше
.24 января 2024 года 09:21
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.24 января 2024 года 09:07
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.24 января 2024 года 08:55
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Москва. 24 января. Доллар США и юань мало изменились на Московской бирже утром в среду, рубль лег в боковик после ослабления в ходе предыдущей сессии и находится в ожидании новых драйверов к движению. читать дальше
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