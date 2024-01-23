"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA Corp. с "покупать" до "держать", сохранив их целевую цену на уровне $560,1 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции NVIDIA существенно подорожали в последние недели на фоне общего ралли бумаг технологических компаний, движимого надеждами на скорое начало смягчения монетарной политики ФРС и улучшением ожиданий в отношении перспектив глобального рынка полупроводников в этом году. На данный момент потенциал их дальнейшего укрепления представляется исчерпанным", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

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